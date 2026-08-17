Gândacii și ploșnițele pot deveni rapid o problemă pentru proprietarii de apartamente, mai ales atunci când apar în subsoluri, ghene de gunoi, spații tehnice sau pe traseele instalațiilor. De multe ori, intervenția unei firme de dezinsecție este solicitată abia după ce insectele au ajuns în apartamente, însă tratamentele realizate preventiv pot contribui la reducerea riscului de infestare. În București, costurile pot varia de la câteva sute de lei pentru un apartament până la peste 1.000 de lei pentru un pachet destinat unei asociații.

Pentru asociațiile de proprietari, dezinsecția periodică poate fi o soluție mai ușor de gestionat decât intervențiile repetate după apariția unui focar.

Într-un bloc, insectele pot găsi numeroase locuri în care să se ascundă și să se înmulțească. Subsolurile, ghenele, spațiile tehnice, fisurile sau zonele din apropierea conductelor pot deveni puncte de pornire pentru o infestare.

Atunci când primele semne sunt observate în apartamente, problema poate fi deja prezentă în alte zone ale clădirii. În cazul unei infestări, insectele se pot deplasa între apartamente prin spațiile comune și traseele instalațiilor. Dacă tratamentul este realizat doar într-o singură locuință, există riscul ca problema să reapară.

Dezinsecția preventivă presupune efectuarea tratamentelor înainte ca o infestare să devină evidentă. În funcție de produsele utilizate și de recomandările specialiștilor, unele tratamente pot contribui la menținerea sub control a populațiilor de insecte.

Pentru o asociație de proprietari, avantajul principal este că intervenția poate fi planificată din timp, fără să fie nevoie de o reacție rapidă după apariția unui focar. Tratamentul poate viza zonele în care insectele au cele mai mari șanse să pătrundă sau să se dezvolte, precum subsolurile, ghenele și spațiile tehnice.

O altă componentă importantă este coordonarea intervențiilor. Atunci când există deja o infestare, tratarea simultană a mai multor zone poate fi necesară pentru a limita reapariția insectelor.

Frecvența dezinsecției trebuie stabilită în funcție de caracteristicile clădirii, istoricul infestărilor și recomandările firmei specializate. Pentru blocurile în care se dorește o abordare preventivă, unele firme recomandă intervenții trimestriale.

Primăvara și toamna pot fi perioade importante pentru verificarea și tratarea zonelor vulnerabile. Odată cu încălzirea vremii, insectele își intensifică activitatea, în timp ce în perioadele reci caută spații mai protejate și mai calde.

Un program stabilit din timp îi poate ajuta pe administratori să evite situațiile în care o problemă este descoperită abia după ce a ajuns în mai multe apartamente.

O firmă de dezinsecție poate începe prin evaluarea clădirii și identificarea zonelor cu risc. Pentru o asociație de proprietari, planul de intervenție poate ține cont de numărul de scări, etaje și apartamente, dar și de existența unor subsoluri, ghene sau spații tehnice.

Tratamentele trebuie realizate cu produse autorizate și cu echipamente adecvate, iar locatarii trebuie să respecte indicațiile primite înainte și după intervenție. În funcție de substanțele folosite și de tipul tratamentului, pot exista recomandări privind accesul în anumite spații sau aerisirea acestora.

La finalul lucrării, asociația poate solicita documentele care atestă efectuarea serviciului, inclusiv raportul sau procesul-verbal de intervenție.

Prețul unei intervenții într-un apartament poate varia în funcție de suprafață, tipul insectelor, gradul de infestare și metoda aleasă.

În cazul apartamentelor, tarifele aplicate de firmele din domeniu pot fi cuprinse între 140 și 180 de lei pentru o intervenție. În situațiile în care există o infestare, este posibil să fie necesare mai multe tratamente, uneori trei intervenții, la intervalele recomandate de specialist.

Costul final poate fi mai mare dacă este nevoie de tratamente suplimentare sau dacă suprafața este mai mare decât cea inclusă în oferta standard.

Pentru blocuri, firmele de specialitate oferă și pachete dedicate asociațiilor de proprietari. Acestea pot include tratarea zonelor comune, precum subsolul, scările și ghenele de gunoi.

Un astfel de pachet poate costa aproximativ 1.000-1.500 de lei pentru o intervenție, în funcție de dimensiunea imobilului și de numărul de etaje. Tariful este calculat pentru o singură intervenție, iar în cazul unei infestări pot fi necesare două sau trei tratamente.