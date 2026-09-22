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Percheziții la București și în Ilfov într-un dosar care îl vizează pe Dragoș Ovidiu Argeșanu. Ce acuzații i se aduc

Percheziții la București și în Ilfov într-un dosar care îl vizează pe Dragoș Ovidiu Argeșanu. Ce acuzații i se aducDragoș Argeșanu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii Capitalei au efectuat, marți dimineață, trei percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar care vizează infracțiuni de viol, tentativă la viol și agresiune sexuală. Persoana vizată ar fi Dragoș Ovidiu Argeșanu, cunoscut drept „vizionar” spiritual, potrivit Mediafax.

Polițiștii au făcut trei percheziții

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, cu sprijinul colegilor de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Secțiile 14 și 26 de Poliție și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că Dragoș Ovidiu Argeșanu este persoana vizată în dosar. Potrivit acelorași surse, șapte femei ar fi formulat acuzații privind un comportament pe care acestea l-ar fi considerat neadecvat.

Anchetatorii cercetează fapte care ar fi avut loc între 2020 și 2025

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020-2025, Argeșanu ar fi comis mai multe acte de natură sexuală asupra a trei persoane vătămate. Acesta ar fi atins zone intime fără consimțământ, susțin anchetatorii, care verifică și dacă autoritatea spirituală și psihologică pe care bărbatul ar fi exercitat-o asupra acestora a avut un rol în producerea faptelor.

Faptele investigate ar fi avut loc la un cabinet din București și într-un imobil din municipiul Sibiu.

Anchetatorii mai susțin că, la 3 octombrie 2022, într-o cameră a unui hotel din județul Ialomița, Dragoș Ovidiu Argeșanu ar fi comis un viol asupra uneia dintre persoanele vătămate. În martie 2024, la cabinetul din București, acesta ar fi încercat să comită un act similar asupra unei alte persoane, fapta rămânând în faza de tentativă.

Percheziții

Percheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ

Polițiștii au ridicat bunuri în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru cercetări.

Bărbatul a fost dus la sediul poliției pentru audieri.

Polițiștii au dispus reținerea lui Dragoș Ovidiu Argeșanu pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat în fața magistraților, cu propunerea legală care va fi formulată în dosar.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele.

Poliția Capitalei subliniază că toate persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Persoanele care dețin informații relevante pentru anchetă sunt îndemnate să se adreseze polițiștilor sau unității de parchet competente.

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