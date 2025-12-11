Medicul Cristian Andrei, dat afară după acuzațiile de hărțuire. A pierdut o colaborare avantajoasă

Asociația Joc Responsabil, organizație finanțată de industria jocurilor de noroc, a încheiat colaborarea cu medicul Cristian Andrei, ca urmare a scandalului de hărțuire sexuală. Decizia vine după ancheta PressOne, care a scos la iveală lipsa atestatelor necesare și acuzațiile de hărțuire sexuală împotriva medicului, potrivit Libertatea.

Anunțul privind încetarea contractului a fost făcut de Ovidiu Iosif, directorul executiv al asociației, într-o acțiune organizată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) la sediul Loteriei Române.

„Pe 20 noiembrie, personal i-am trimis notificare pe mail privind încheierea colaborării. A fost o neglijență faptul că nu l-am scos de pe site din momentul în care i-am făcut notificarea”, a afirmat directorul executiv al Asociației.

Cristian Andrei era implicat în două proiecte ale Asociației Joc Responsabil: „Antrenat de majorat”, care a fost oprit în 2024, și „Consiliere 24/7”, unde activa ca și consultant pe chat.

Fotografia sa a fost ștearsă de pe site-ul organizației. Reprezentanții Asociației au precizat că medicul nu a avut rolul de psiholog în cadrul proiectelor, ci a participat mai degrabă în calitate de speaker public.

„Eu am fost trimis la dânsul de Asociația Joc Responsabil. Asociația atunci avea același statut ca și acum. Era sponsorizată de industria jocurilor de noroc Și nu am făcut programare prin cont propriu la dânsul, ci prin Joc Responsabil. Într-adevăr, totul a fost gratuit”, a declarat un dependent de jocuri de noroc.

Reamintim că medicul Cristian Andrei este acuzat că ar fi abuzat opt femei. Cea mai recentă victimă susține că incidentul ar fi avut loc în urmă cu aproximativ două decenii, în cabinetul medicului.

„M-a intrebat, efectiv, câți parteneri sexuali am avut, lucru care mi s-a părut că nu avea nicio legătură cu motivul pentru care venisem. M-a întrebat și despre ciclul meu menstrual, dacă e regulat, dacă nu”, spunea una dintre victime.