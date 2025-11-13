Plângere penală împotriva lui Cristian Andrei. Scandalul ia amploare după noi acuzații

Situația în care este implicat psihoterapeutul Cristian Andrei ia amploare pe măsură ce noi acuzații ies la iveală. Autoritățile au înregistrat prima plângere penală în acest caz. Pe lângă acuzațiile de hărțuire sexuală, ancheta jurnalistică a arătat că acesta ar fi practicat timp de două decenii fără un atestat eliberat de Colegiul Psihologilor, ceea ce a deschis discuții majore despre etica și siguranța actului terapeutic.

Prima sesizare depusă la poliție îl vizează pe Cristian Andrei pentru hărțuire sexuală și pentru practicarea fără drept a profesiei de „psihoterapeut”. Organele de anchetă au început deja identificarea altor potențiale victime și verifică situația în ansamblu, în contextul în care dezvăluirile continuă să se adune.

Tot în acest timp, Press One a relatat că alte șapte femei au venit cu acuzații de agresiune sexuală, în plus față de cele două care vorbiseră inițial, faptele extinzându-se pe o perioadă de aproximativ 20 de ani. În replică la acuzații, Cristian Andrei a susținut public:

Potrivit mărturiilor, femeile afirmă că au fost atinse în timpul ședințelor de terapie, manipulate emoțional și puse în situații în care li s-au făcut avansuri sexuale, comportamente pe care le descriu drept profund abuzive.

Instituția a confirmat că medicul Cristian Andrei nu a avut niciodată atestatul necesar pentru a practica psihoterapia. Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie a emis un comunicat amplu, exprimându-și „profunda îngrijorare” față de situația apărută în spațiul public.

În poziția oficială se arată că persoana în cauză a desfășurat activități psihoterapeutice fără drept legal, încălcând atât normele profesionale, cât și cadrul legislativ. Comisia afirmă că declarațiile lui Cristian Andrei sunt o formă de dezinformare:

„Afirmațiile respective, lipsite de fundament științific și formulate cu intenția evidentă de a discredita știința psihologiei, profesia de psiholog și corpul profesional al psihoterapeuților, reprezintă o tentativă gravă de dezinformare a opiniei publice.”

Documentul continuă, subliniind caracterul științific al psihologiei:

„Reiterăm cu fermitate faptul că psihologia este o știință empirică solidă, fundamentată pe metode de cercetare riguroase, standarde internaționale și validare interdisciplinară”.

Sunt respinse și afirmațiile prin care Cristian Andrei critica profesia:

„Din afirmațiile sale reiese că ‘psihologii români ar fi slabi’, că ‘supervizorii încasează bani fără formare reală’ sau că ‘psihologii nu cunosc psihiatrie’. Aceste declarații sunt inacceptabile, denigratoare și false…”

Comisia reamintește că psihoterapia este reglementată strict prin Legea 213/2004 și poate fi practicată doar de persoane cu atestat. Exercitarea ilegală este descrisă ca un risc major pentru beneficiari, în special pentru categorii vulnerabile.

În final, Colegiul își reafirmă misiunea de a proteja profesia și publicul:

– „apăra demnitatea și integritatea profesiei de psiholog”,

– „combate dezinformarea și discursurile nefondate”,

– „promova adevărul științific și etica profesională”.

Press One a scos la iveală că Cristian Andrei a practicat psihoterapia timp de peste 20 de ani fără atestat, lucru confirmat chiar de acesta, care a declarat că nu deține certificare și nu intenționează să obțină una.

Cea mai gravă parte a scandalului este legată de acuzațiile de natură sexuală. Sub pseudonimul „Mara”, o tânără a povestit un episod din 2019, petrecut în timpul terapiei:

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”.

Femeia susține că relația lor a continuat pe plan sexual aproape doi ani. Investigația a determinat și alte femei—în total șapte—să contactese redacția și să relateze episoade asemănătoare, unele datând încă din 1998.

Pe măsură ce noi mărturii continuă să apară, iar autoritățile desfășoară investigații penale, cazul se conturează ca unul dintre cele mai grave scandaluri din ultimii ani în zona serviciilor psihologice din România, cu efecte directe asupra încrederii publicului și asupra reglementării profesiei.