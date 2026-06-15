Un autoturism Dacia Logan a fost implicat luni, 15 iunie, într-un accident rutier pe Bulevardul Camil Ressu din București, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu. Potrivit informațiilor apărute pe grupul Info Trafic București și Ilfov, ocupanții mașinii au reușit să se evacueze înainte ca flăcările să se extindă.

În autoturism se aflau o femeie și cele două fiice ale sale. Cele trei persoane s-au autoevacuat imediat după producerea accidentului, evitând astfel să fie surprinse de incendiul care a cuprins vehiculul.

Faptul că ocupanții s-au evacuat rapid a contribuit la evitarea unor consecințe grave. În imaginile și relatările distribuite online după incident, autoturismul apare afectat de incendiu, în timp ce echipajele de intervenție acționează pentru lichidarea focului.

Până la această oră, autoritățile nu au anunțat existența unor victime rezultate în urma incendiului.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție care au asigurat perimetrul și au acționat pentru stingerea incendiului. Totodată, autoritățile au luat măsuri pentru protejarea participanților la trafic și pentru prevenirea extinderii focului.

Intervenția s-a desfășurat într-o zonă intens circulată, iar prezența autospecialelor a impus restricții temporare de trafic. Echipele de intervenție au lucrat pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Accidentul și incendiul au generat dificultăți de circulație pe Bulevardul Camil Ressu, una dintre principalele artere de legătură dintre estul Capitalei și alte zone ale orașului. Șoferii aflați în trafic au fost nevoiți să circule cu prudență în apropierea locului unde s-a produs incidentul.

Astfel de evenimente pot provoca blocaje temporare și întârzieri, mai ales în intervalele cu trafic intens. Autoritățile au intervenit pentru fluidizarea circulației și reducerea impactului asupra traficului din zonă.

În prezent, cauzele exacte ale accidentului și ale incendiului nu au fost comunicate oficial. Poliția și celelalte instituții competente urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Ancheta va analiza atât dinamica accidentului rutier, cât și factorii care au condus la izbucnirea incendiului după impact. Rezultatele verificărilor vor stabili dacă au existat defecțiuni tehnice sau alte circumstanțe care au contribuit la producerea incidentului.