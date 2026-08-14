Șoferul de 50 de ani implicat în accidentul produs marți seară pe strada Mureșenilor, în municipiul Brașov, în urma căruia doi tineri au murit, a fost plasat sub control judiciar. Bărbatul, care fusese inițial reținut pentru 24 de ore, nu are voie să conducă autovehicule pe drumurile publice pe durata măsurii preventive. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, având în vedere circumstanțele accidentului și atenția publică ridicată generată de caz.

Accidentul s-a produs marți seară, pe strada Mureșenilor din Brașov. Un autoturism scăpat de sub control a lovit trei persoane.

Un român în vârstă de 25 de ani și un cetățean german de 34 de ani au murit, iar un alt cetățean german, de 31 de ani, a fost rănit grav.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a preluat ancheta, motivul indicat fiind „complexitatea cazului şi intensa mediatizare”.

Șeful Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, procurorul Adrian Radu, a explicat că decizia a fost luată „având în vedere complexitatea cazului şi intensa mediatizare" a acestuia.

Potrivit procurorului Adrian Radu, bărbatul suferea de aproximativ 18 ani de o boală neurologică cronică. Din verificările făcute până acum a rezultat că acesta nu ar mai fi urmat tratamentul prescris de aproximativ trei-patru ani, iar anchetatorii analizează această ipoteză în legătură cu producerea accidentului.

„Cercetările au fost atipice faţă de alte accidente rutiere, în sensul că, din primele investigaţii, s-a stabilit că şoferul nu se afla nici sub influenţa alcoolului, şi nici sub influenţa drogurilor, motiv pentru care au fost căutate explicaţii şi s-a stabilit că are un istoric medical, o boală neurologică cronică, cu care a fost diagnosticat acum 18 ani", afirmă sursa citată.

Întrebat dacă afecțiunea este incompatibilă cu șofatul, procurorul a răspuns că "nu este absolut incompatibilă", dar a subliniat că trebuie "monitorizată ca orice boală care poate afecta psihicul şi motricitatea unei persoane" şi trebuie urmat tratamentul "cu responsabilitate".

Anchetatorii au stabilit până în acest moment că șoferul avea recomandări privind tratamentul medicamentos, însă acesta nu ar mai fi urmat schema prescrisă în ultimii ani.

„Această boală presupune responsabilitate, tratament şi urmare a tratamentului cu responsabilitate, ceea ce, din verificările noastre, nu s-a întâmplat în ultimii trei, chiar patru ani cu şoferul, despre care noi avem ca principală supoziţie, bănuială că a reprezentat cauza principală a accidentului. El avusese prescris un tratament medicamentos, însă acum nu urma un astfel de tratament. Ultimul tratament medicamentos a fost prescris în 2022. Recent nu avea un tratament medicamentos", a precizat sursa citată.

Din cercetările efectuate până acum de polițiști rezultă că ipoteza de lucru este aceea că bărbatul nu ar fi urmat un tratament prescris și monitorizat de un medic curant.

Până în prezent, șoferul nu a oferit o explicație privind motivul pentru care ar fi renunțat la tratament.