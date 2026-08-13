Primele explicații ale șoferului din Brașov după accident: „Mi s-a rupt filmul”

Șoferul de 50 de ani implicat în accidentul mortal produs în Brașov, în urma căruia doi oameni au murit și un altul a fost grav rănit, a făcut primele declarații despre momentul tragediei. Bărbatul spune că și-a pierdut cunoștința înainte de sensul giratoriu și că nu își amintește cum a ajuns cu mașina pe trotuar.

Rudele tânărului din Piatra Neamț care a murit în accident au discutat cu șoferul pentru a afla ce s-a întâmplat înainte de impact, potrivit Antena 3 CNN.

Bărbatul le-a spus că regretă tragedia și că va răspunde în fața legii. El a afirmat că nu știe să fi avut probleme medicale și că, în momentul accidentului, se îndrepta să își ia copilul de la un antrenament.

Familia victimei ar fi înțeles explicațiile oferite și nu ar avea alte pretenții în afara aplicării legii.

„Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, nu a avut nicio problemă cu permisul. O dată mi-au luat permisul pentru că am depășit un TIR și o dată am avut o amendă de circulație, în 33 de ani de permis”, a explicat șoferul.

Bărbatul a spus că nu își amintește cum a ajuns în sensul giratoriu și că ultima amintire este de dinaintea impactului.

„Nu știu... Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient m-aș fi băgat pe acolo?”, mai spune bărbatul.

Șoferul le-a spus rudelor victimei că a suferit mai multe leziuni, inclusiv coaste rupte, dar că a refuzat să rămână internat.

„Am coaste rupte, dar am refuzat internarea pentru că nu merit să mă tratez. Nu merit! Mă doare, astă noapte nu am putut să dorm... Dar una e să te doară o coastă și una e să nu mai fii”, a mai spus el.

Bărbatul de 50 de ani va fi cercetat în libertate după accidentul din Brașov în care a urcat cu mașina peste sensul giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit trei turiști.

Șoferul a fost supus și unei expertize psihiatrice.

În urma accidentului au murit două persoane, un român și un cetățean german. Un al doilea cetățean german se află în stare critică la spital.

În urmă cu 11 ani, același șofer fusese considerat erou după ce a salvat un turist de la înec, la Neptun.