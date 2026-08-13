O nouă generație de artiști se pregătește să urce pe scena Festivalului Mamaia. Au fost desemnați cei 20 de participanți la secțiunile Interpretare și Creație ale ediției 2026, care se va desfășura în perioada 21–23 august, în Piațeta Perla din Mamaia.

În urma încheierii perioadei de înscriere și a procesului de selecție, juriul Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2026 a desemnat concurenții care vor intra în competiție la cele două secțiuni ale festivalului: Interpretare și Creație.

Juriul este prezidat de compozitorul și dirijorul Ionel Tudor și îi reunește pe Corina Chiriac, Monica Anghel, Liana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Parfinov și Cristian Faur.

Cei zece artiști selectați pentru ediția din acest an sunt:

Giurgiuman Oana Larisa Dancă Ana Giulia Homoc Miruna Andreea Racu Delia Andreea Moldovan Codruța Ana Maria Bertha Briana Carțiș Daria Elisa Onila Mihai Cotuț Iulia-Patricia Ion Laura Cristina

În competiția dedicată creației muzicale au fost selectate următoarele zece piese:

Sergiu Rudichi – „Știu eu ce fac” Valentina Mihaela Ghinea – „Rămâi” Florin Ciobanu – „Ne mințim la nesfârșit” Paula Seling, Alexandru Gorgos – „Ești mai mult” Romanița Duminică, Alin Prodan – „Ține-mă de mână” Paula Seling, Alexandru Gorgos – „Dansul iubirii” Alexandru Mihai Mircea – „Nu merit” Bianca Mihai – „Ca ea” Ovidiu Jacobsen – „Primul vals” Liviu Negru – „Și dacă nu mă iubești”

Cei 20 de participanți vor urca pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri din istoria muzicii românești, într-o ediție care aduce împreună competiția, artiștii noii generații și nume consacrate ale muzicii românești și internaționale.

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2026 se desfășoară între 21 și 23 august, în Piațeta Perla din Mamaia, cu acompaniamentul Orchestrei Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia.

Pe scena festivalului vor urca Voltaj, Antonia, Alessandro Safina și Bobby Solo, alături de Ovidiu Komornyik, Alexandru Anghel, Carmen Rădulescu, Natalia Barbu, Oana Sârbu, Nicola, Andreea Bălan, Monica Anghel, Cristina Sofia Damian, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Catinca Leu, Nico, Irina Popa, Paula Seling, Marcel Pavel, Andrei Bănuță și Marta Varrecchia.

Serile vor fi prezentate de Vlad Miriță, Anca Țurcașiu și Ramona Bădescu, iar la pupitrul dirijoral se vor afla Andrei Tudor, Ionel Tudor și Rocco Palazzo.

Biletele pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2026 sunt disponibile pe iabilet.ro.

Înscrierile continuă pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc

Povestea Festivalului Mamaia continuă între 26 și 28 august, tot în Piațeta Perla, cu Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2026.

Înscrierile rămân deschise până la 16 august 2026, ora 18.00, pentru cele două secțiuni de concurs:

Soliști vocali

Soliști instrumentiști

Artiștii din întreaga țară sunt invitați să se înscrie și să aducă pe scena Festivalului Mamaia diversitatea și autenticitatea muzicii tradiționale românești.

Ediția din acest an a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc îi va aduce pe scenă, între alții, pe Ovidiu Bartes, Paul Surugiu Fuego și Alice Ghile, câștigătoarea Trofeului ediției 2025, alături de numeroși artiști și ansambluri reprezentative pentru folclorul românesc.

Regulamentele de participare și formularele de înscriere sunt disponibile pe festivaluldelamamaia.ro.

Prin organizarea celor două festivaluri, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Consiliul Județean Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, continuă misiunea de a susține creația muzicală românească, de a descoperi și promova noi talente și de a aduce în fața publicului artiști și cântece care duc mai departe patrimoniul muzical românesc.

Între 21 și 28 august, Mamaia redevine scena muzicii românești: de la vocile care își încep drumul până la artiștii care i-au scris deja istoria.