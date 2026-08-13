Zelenski cere mai multe rachete Patriot din SUA înainte de iarnă

Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să pună la dispoziția Ucrainei o parte mai mare din stocurile americane de rachete interceptoare Patriot, în condițiile în care atacurile rusești continuă să depășească posibilitățile actuale ale apărării antiaeriene ucrainene. Președintele ucrainean spune că Kievul primește în prezent doar 1% din necesarul său și că 5% din stocurile SUA ar putea fi suficiente pentru traversarea iernii.

„Dacă ne vând 5%, vom trece iarna și vom salva vieți. Dacă ne pot vinde 10%, vom distruge toate rachetele balistice rusești”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru CNN.

Zelenski a spus că Ucraina dispune în acest moment de numai 1% din volumul de rachete interceptoare de care are nevoie.

„De la 1% la 5%, am câteva luni și milioane de telefoane (de dat) și orice altceva”.

Întrebat dacă Washingtonul a răspuns solicitărilor făcute de Kiev, președintele ucrainean a sugerat că există discuții și demersuri diplomatice pe care nu le poate face publice.

„Fac unele lucruri despre care nici măcar nu pot vorbi. Asta nu înseamnă că sunt în afara legii. Dar nu pot vorbi despre ele”.

Solicitarea apare pe fondul intensificării bombardamentelor rusești asupra Kievului. Atacurile masive cu rachete au loc aproximativ o dată pe săptămână și au provocat victime în rândul civililor și distrugerea unor locuințe.

La începutul lunii august, în timpul unuia dintre aceste atacuri, apărarea antiaeriană ucraineană nu a reușit să doboare niciuna dintre cele 28 de rachete balistice lansate asupra orașului.

Zelenski a declarat că Ucraina are acum „de două ori și jumătate mai puține rachete interceptoare decât avea în 2025”, în timp ce „Rusia are de două ori mai multe rachete balistice pe lună decât avea înainte”.

Rachetele balistice sunt mai dificil de interceptat decât rachetele de croazieră sau dronele, din cauza vitezei ridicate și a traiectoriei lor.

Stocurile de interceptoare Patriot ale Ucrainei s-au redus după ce SUA și Israelul au intrat în război cu Iranul, iar o parte dintre livrările acestor sisteme au fost redirecționate către alte zone.

Rusia a lansat peste 450 de rachete asupra Ucrainei în ultima lună, aproape 200 dintre acestea având traiectorii balistice.

ONU a descris bombardamentele drept cele mai mortale pentru civili de la începutul invaziei pe scară largă, declanșată în 2022.