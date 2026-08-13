Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a transmis un semnal de avertisment către clasa politică, solicitându-le liderilor partidelor să manifeste maximă prudenţă în privinţa mesajelor lansate în spaţiul public. Şeful BNR subliniază că afirmaţiile necugetate ale politicienilor pot genera efecte financiare negative directe şi pot aduce costuri uriaşe pentru economia naţională. În opinia sa, partidele din coaliţia de guvernare trebuie să reia dialogul la masa negocierilor şi să evite expunerea publică a disputelor interne.

În cadrul unei conferinţe de presă, guvernatorul a explicat că comunicarea publică neadecvată, în special în perioade pline de provocări economice, poate afecta grav interesele României. El a evocat momentul în care ţara aştepta decizia agenţiilor de evaluare financiară privind ratingul de ţară, un context extrem de sensibil în care orice mesaj greşit putea destabiliza încrederea pieţelor.

„Există un lucru care trebuie să ne dea de gândit: în situaţiile acestea dificile, vorbele sunt mai tari decâ faptele, atenţie la declaraţii”, a avertizat Isărescu.

Referindu-se la discuţiile purtate în primăvară privind o eventuală reducere a cotei de TVA, Isărescu a insistat asupra impactului pe care îl au simplile intenţii vehiculate de politicieni în spaţiul public.

„Nu e vorba numai de decizii, ci şi de vorbe care trebuie mai bine cântărite când sunt spuse în spaţiul public, altfel o să o păţim”, a adăugat Isărescu.

Cu toate acestea, şeful Băncii Centrale a recunoscut că rezultatul favorabil primit din partea agenţiilor de rating internaţionale s-a datorat măsurilor concrete asumate până la urmă de coaliţia de la guvernare. În opinia sa, divergenţele doctrinale sunt fireşti, însă depăşirea lor prin dialog este esenţială pentru viitorul ţării.

„Nu toţi agreează măsurile în acelaşi fel. Dacă eşti de dreapta, consideri că TVA-ul, majoritatea TVA-ului este decizia cea mai bună. Cei de stânga spun: «Nu, domnule, este regresivă, este o impozitare regresivă, nu este bun». Şi apar tensiuni. Dar, în situaţia actuală, dacă s-a ajuns aici, cred că partidele coaliţiei trebuie să se reaşeze la masă, cât le vine de greu. Efectiv, politica, am fost şi un an în politică, e arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare, să ducă ţara mai departe”, afirma Isărescu.

Tensiunile dintre partenerii de guvernare trebuie gestionate exclusiv în cadru instituţional privat, fără ca divergenţele să fie transformate în spectacol public. Mugur Isărescu le-a recomandat liderilor politici să îşi rezolve disputele departe de ochii presei şi ai cetăţenilor, evocând propria sa experienţă de la conducerea Executivului.

„Se aşează la masă, negociază, fac concesii reciproce. În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, că e absolut normal - am fost premier, am asistat la asemenea păruieli -, dar în public trebuie închise toate discuţiile astea, care sunt şi inutile până la urmă, că nu-i folosesc nimănui, niciunui partid”, a afirmat Isărescu.