Senatul prelungește termenul pentru TVA redus la locuințe

Senatul a aprobat luni, în ședință extraordinară, prelungirea până la 30 septembrie a termenului care permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele ce îndeplinesc condițiile legale, după blocajul produs la ANCPI. Camera superioară a Parlamentului a votat și un mecanism pentru limitarea adaosurilor comerciale la carburanți și reducerea graduală a accizei la motorină, a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Senatul a adoptat, în ședința extraordinară de luni, soluția legislativă pentru persoanele afectate de situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Termenul stabilit pentru 30 septembrie le va permite cumpărătorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege să beneficieze de cota redusă de TVA la achiziția locuințelor.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a spus că măsura îi vizează pe cei care au semnat contracte și și-au făcut planurile în baza legislației aflate în vigoare, astfel încât aceștia să nu suporte efectele unui blocaj administrativ care nu le poate fi imputat.

„Senatul a adoptat astăzi, în sesiune extraordinară, mai multe proiecte legislative importante pentru România şi pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR. Două dintre măsurile adoptate răspund unor probleme cu impact direct asupra oamenilor: Am adoptat soluţia legislativă pentru situaţia creată la ANCPI, astfel încât persoanele care au semnat contracte şi şi-au făcut planuri în baza legislaţiei în vigoare să nu suporte consecinţele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Termenul agreat, 30 septembrie, va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuinţele care îndeplinesc condiţiile legale”, anunţă preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Senatul a adoptat și măsuri destinate protejării populației și economiei în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Legea votată introduce un mecanism prin care adaosurile comerciale pot fi limitate. Totodată, acciza aplicată motorinei ar putea fi redusă treptat, în funcție de evoluția prețurilor și de indicatorii existenți pe piață.

”Legea instituie un mecanism prin care adaosurile comerciale sunt limitate, iar acciza la motorină poate fi redusă gradual, în funcţie de evoluţia preţurilor, atunci când indicatorii de piaţă o justifică. Mecanismul este dinamic şi se dezactivează automat atunci când condiţiile de criză nu mai sunt îndeplinite”, precizează Abrudean.

Mecanismul ar urma să funcționeze numai atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de criză. În momentul în care indicatorii nu mai justifică aplicarea măsurilor, acesta se va dezactiva automat.

În aceeași ședință de plen, senatorii au adoptat și proiecte legislative referitoare la creșterea performanței în administrația fiscală și vamală. A fost votată și modificarea Codului administrativ, proiectele făcând parte din pachetul de acte normative restante prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Mircea Abrudean a afirmat că adoptarea acestor legi este necesară pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR.

”Sunt proiecte care fac parte din pachetul de legi restante din PNRR care ne vor ajuta să salvăm peste 3 miliarde de euro”, mai afirmă preşedintele Senatului.