Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că aplicația Achiziții Beneficiari Privați este din nou disponibilă, după atacul cibernetic care a dus la întreruperea funcționării acesteia din 15 iulie 2026. Platforma a fost mutată în Cloudul Guvernamental și actualizată, iar beneficiarii privați își pot relua procedurile de achiziții din fonduri europene.

MIPE anunță că platforma poate fi folosită din nou de beneficiarii privați, după intervențiile tehnice făcute în urma incidentului informatic.

”Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că aplicaţia Achiziţii Beneficiari Privaţi este disponibilă începând de astăzi, iar beneficiarii privaţi îşi pot relua activităţile derulate prin intermediul acesteia. Aplicaţia Achiziţii Beneficiari Privaţi a fost migrată în Cloudul Guvernamental şi actualizată pentru îmbunătăţirea funcţionalităţilor privind adăugarea şi publicarea anunţurilor, precum şi a măsurilor de securitate şi protecţie a informaţiilor”, anunţă, marţi, MIPE, într-un comunicat de presă.

Beneficiarii privați care derulează achiziții din fonduri europene pot relua publicarea procedurilor competitive și a anunțurilor, precum și atribuirea contractelor, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Aplicația Achiziții Beneficiari Privați a devenit indisponibilă începând cu 15 iulie 2026, după unatac cibernetic.

MIPE a anunțat că, împreună cu echipele tehnice și instituțiile abilitate, a început verificarea incidentului și lucrările necesare pentru repunerea platformei în funcțiune.

”Aplicaţia Achiziţii Beneficiari Privaţi a fost indisponibilă începând cu data de 15 iulie 2026, ca urmare a unui atac cibernetic, iar MIPE, împreună cu echipele tehnice şi instituţiile abilitate, au demarat o serie de măsuri pentru analizarea incidentului şi reoperaţionalizarea aplicaţiei. Pentru a asigura desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procedurilor competitive afectate de perioada de indisponibilitate, MIPE a adoptat Ordinul nr. 1143/2026, prin care a fost introdusă prevederea expresă potrivit căreia, în cazul indisponibilităţii aplicaţiei din motive neimputabile solicitanţilor/beneficiarilor, termenele pentru derularea procedurilor de achiziţii de către beneficiarii privaţi se prelungesc cu perioada corespunzătoare intervalului de indisponibilitate, stabilită în baza anunţurilor publicate pe site-ul instituţional al Ministerului”, se mai arată în comunicat.

Pentru procedurile care au fost afectate de perioada în care aplicația nu a putut fi accesată, MIPE a decis prelungirea termenelor.

Durata prelungirii va corespunde intervalului în care platforma a fost indisponibilă, potrivit prevederilor introduse prin Ordinul nr. 1143/2026.

Pe toată perioada întreruperii, ministerul anunță că a păstrat legătura cu autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii privați și a răspuns solicitărilor de clarificare privind problemele apărute din cauza indisponibilității aplicației.