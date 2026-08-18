Primele concluzii ale investigației privind atacul cibernetic care a paralizat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) indică faptul că accesul inițial în infrastructură s-ar fi produs prin compromiterea unei aplicații web expuse public, potrivit unui document. De acolo, atacul s-ar fi extins ulterior către alte componente aleinfrastructurii informatice.

Incidentul, detectat la jumătatea lunii iulie, a afectat practic întregul ecosistem informatic al ANCPI, inclusiv aplicația e-Terra și serviciile de e-mail. Investigațiile tehnice nu au identificat până acum indicii că baza centrală de date Oracle Exadata, care gestionează evidențele de cadastru și carte funciară, ar fi fost compromisă sau că datele din aceasta ar fi fost accesate și exfiltrate.

Potrivit informațiilor din documentul ANCPI analizat de Profit.ro, atacatorii nu ar fi pătruns direct în baza de date cadastrală. Punctul inițial de acces ar fi fost o aplicație web disponibilă din internet, a cărei compromitere le-ar fi permis ulterior să se deplaseze către alte componente ale infrastructurii.

Analiza tehnică intermediară a DNSC descrie un incident de tip ransomware, în urma căruia au fost compromise componente ale infrastructurii de virtualizare. ANCPI a precizat că infrastructura afectată a fost izolată pentru a împiedica propagarea atacului.

Documentele tehnice indică astfel o diferență importantă între compromiterea infrastructurii informatice și accesul la baza de date centrală a sistemului de cadastru. Până la acest moment, cele două nu au fost echivalate de autorități.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale investigației este dacă atacatorii au ajuns la datele efective privind proprietățile și drepturile asupra imobilelor.

ANCPI susține că verificările efectuate până acum nu au evidențiat compromiterea bazei de date Oracle Exadata și nici accesarea sau exfiltrarea datelor conținute de aceasta. Stabilirea definitivă a eventualului volum de date accesate sau transferate în afara instituției rămâne însă în atenția anchetei.

Instituția verifică în paralel integritatea bazelor de date, a infrastructurii de backup și a celorlalte componente informatice înainte de repunerea lor în funcțiune.

Această precizare este importantă deoarece atacul a afectat disponibilitatea sistemelor ANCPI, însă indisponibilitatea unui serviciu nu înseamnă automat că baza de date cu evidențele cadastrale a fost furată sau modificată.

După identificarea incidentului, ANCPI a lucrat împreună cu DNSC, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI).

Infrastructura afectată a fost izolată, iar serviciile electronice au fost suspendate pentru a permite verificarea componentelor informatice și limitarea riscului de propagare.

ANCPI a început ulterior procesul de reconstrucție și restaurare a infrastructurii. Aplicația e-Terra a fost migrată în Cloudul Guvernamental și repusă în funcțiune după testarea noii infrastructuri.

Blocajul a avut efecte directe asupra activității de cadastru și publicitate imobiliară. După reluarea funcționării e-Terra, instituția a trebuit să recupereze un volum mare de solicitări acumulate în perioada în care sistemul a fost indisponibil.

Potrivit datelor publicate de ANCPI, aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate în perioada 11-17 august. Numai între 11 și 14 august au fost înregistrate 165.146 de cereri la nivelul tuturor oficiilor de cadastru.

În 14 august au fost înregistrate 31.608 solicitări. Dintre acestea, 9.584 au vizat extrase de carte funciară pentru informare, iar 5.919 au fost solicitări de extrase pentru autentificare.

ANCPI explică volumul ridicat prin acumularea cererilor din perioada în care e-Terra nu a funcționat și spune că prioritatea este revenirea la fluxul normal de lucru.

În prezent, reluarea activității vizează e-Terra. Celelalte servicii online ale ANCPI nu sunt repuse simultan în funcțiune.

Potrivit instituției, Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titlurile de proprietate și Geoportal urmează să fie reactivate etapizat, după finalizarea verificărilor de securitate.

ANCPI precizează că fiecare repornire va fi anunțată în prealabil prin canalele oficiale.

Dimensiunea blocajului este reflectată și de numărul de solicitări existente la momentul atacului. Aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare când sistemele informatice au devenit indisponibile.

Pentru acestea au fost prelungite termenele legale, iar instituția a anunțat că dosarele vor fi procesate cu prioritate.

În prima zi de funcționare a e-Terra, 11 august, au fost înregistrate 24.695 de cereri. Sistemul a fost utilizat atât de angajații ANCPI și OCPI, cât și de notarii publici.

Atacul a intervenit într-un moment sensibil pentru piața imobiliară, cu puțin timp înainte de schimbarea regimului de TVA aplicabil anumitor locuințe.

Indisponibilitatea serviciilor ANCPI a îngreunat obținerea documentelor necesare pentru finalizarea unor tranzacții, inclusiv extrasele de carte funciară pentru autentificare și operațiunile de intabulare.

În acest context, Parlamentul a prelungit până la 30 septembrie 2026 termenul pentru anumite promisiuni de vânzare-cumpărare, astfel încât persoanele afectate de blocajul sistemelor ANCPI să nu piardă automat posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA prevăzută de legislație.

ANCPI anunță mai multe măsuri pentru consolidarea securității informatice. Printre acestea se numără segmentarea și izolarea infrastructurii, schimbarea credențialelor administrative și a cheilor de securitate, suspendarea accesului de la distanță și introducerea autentificării multifactor.

Instituția are în vedere și migrarea treptată a componentelor critice către Cloudul Guvernamental, împreună cu STS.

În același timp, concluziile privind cauzele exacte ale incidentului și eventualele responsabilități nu sunt definitive. Investigația tehnică și verificările instituțiilor competente continuă.