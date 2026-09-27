Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, încearcă să își reducă expunerea internațională după sancțiunile impuse de Statele Unite. Grupul deține active și în România, iar operațiunile externe au ajuns în centrul unui proces de vânzare început după restricțiile introduse de Washington. Pe termen mai lung, o analiză publicată de Holod ia în calcul inclusiv scenariul în care compania și-ar putea pierde independența față de statul rus, potrivit publicației Holod.

Lukoil a reușit în primii ani ai războiului din Ucraina să mențină o mare parte din afacerile sale internaționale și să evite o parte dintre problemele întâmpinate de alte companii energetice rusești.

Situația s-a schimbat după sancțiunile impuse de Statele Unite în octombrie 2025.

Lukoil este a doua companie petrolieră din Rusia după producție și rafinare și se diferențiază de principalii săi competitori prin faptul că statul rus nu este acționar direct. Aproximativ 55% dintre acțiuni se află în circulație liberă pe bursă, potrivit analizei citate.

Compania asigură aproximativ 15% din producția de petrol a Rusiei, iar în 2025 a produs 74,9 milioane de tone. De-a lungul anilor, Lukoil și-a construit și o rețea extinsă de operațiuni internaționale.

Activele externe reunite în jurul Lukoil International GmbH erau evaluate în 2026 la aproximativ 1,7 trilioane de ruble, echivalentul a circa 22 de miliarde de dolari.

Pe 22 octombrie 2025, Office of Foreign Assets Control din cadrul Trezoreriei SUA a introdus sancțiuni de blocare împotriva Lukoil și Rosneft. Măsurile au făcut mult mai dificilă funcționarea activelor Lukoil în state și jurisdicții conectate la infrastructura financiară occidentală. La numai cinci zile după introducerea restricțiilor, compania a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale.

La momentul începerii procesului de vânzare, Lukoil International era implicată în proiecte din Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipt, Camerun, Nigeria, Ghana, Mexic, Emiratele Arabe Unite și Republica Congo.

Grupul controla și rafinării în România și Bulgaria, avea o participație într-o rafinărie din Țările de Jos, aproximativ 2.500 de benzinării în afara Rusiei și traderul internațional Litasco. Activele europene au avut o pondere importantă în afacerile internaționale ale companiei.

În România, rafinăria controlată de Lukoil ar fi asigurat aproximativ 23% din necesarul țării, potrivit datelor prezentate în analiza Holod.

Prima variantă aleasă de Lukoil pentru vânzarea operațiunilor internaționale a fost traderul Gunvor. La 30 octombrie 2025, compania rusă a anunțat că ajunsese la un acord asupra condițiilor unei eventuale tranzacții, cu condiția obținerii aprobării OFAC și a avizelor necesare din statele în care se aflau activele.

Washingtonul nu a aprobat însă operațiunea, iar Gunvor și-a retras ulterior oferta. Lukoil a continuat apoi să caute cumpărători pentru afacerile din afara Rusiei.

În ianuarie 2026, compania a încheiat un acord privind vânzarea activelor externe către grupul american de investiții Carlyle, însă operațiunea a rămas condiționată de aprobările de reglementare, inclusiv cea a OFAC. Activele din Kazahstan au fost excluse din tranzacție.

Regimul sancțiunilor complică și utilizarea banilor obținuți dintr-o eventuală vânzare, în condițiile în care aceștia pot rămâne blocați atât timp cât restricțiile continuă să fie aplicate.

Efectele financiare ale problemelor internaționale s-au reflectat și în rezultatele companiei pentru 2025.

Lukoil a raportat o pierdere netă atribuibilă acționarilor de aproximativ 1,06 trilioane de ruble, influențată în principal de deprecierea afacerilor internaționale, evaluate la circa 1,7 trilioane de ruble. Veniturile generate de afacerile rămase în Rusia au scăzut cu 15%, până la 3,77 trilioane de ruble, potrivit datelor prezentate de sursa citată. Și dimensiunea operațională a grupului s-a redus.

Într-un singur an, rezervele dovedite de hidrocarburi raportate pentru zăcămintele controlate de Lukoil au scăzut cu aproape 14%, producția cu 18%, capacitatea de rafinare cu 23%, iar numărul benzinăriilor cu 45%.

Capitalizarea bursieră a companiei a coborât în vara anului 2026 sub trei trilioane de ruble, față de un maxim de aproximativ 5,6 trilioane de ruble înregistrat în aprilie 2024.

Reducerea operațiunilor internaționale deschide și o altă discuție privind viitorul companiei. Analiza Holod ia în calcul posibilitatea ca pierderea activelor externe să reducă motivele economice și geopolitice pentru menținerea Lukoil ca grup petrolier privat independent.

În acest context sunt menționate scenarii privind o eventuală naționalizare sau chiar o integrare cu Rosneft. Aceste variante nu reprezintă însă decizii anunțate de autoritățile ruse, ci scenarii privind posibila evoluție a companiei. Presiunea asupra Lukoil apare într-o perioadă în care statul rus a preluat deja alte active private.

În iunie 2026, holdingul Rusagro a fost naționalizat în cadrul unui dosar penal împotriva fondatorului său, Vadim Moșkovici, iar valoarea proprietăților trecute în patrimoniul statului a fost estimată la 550 de miliarde de ruble.

În cazul Lukoil, amploarea unei eventuale preluări ar fi însă mult mai mare. Deocamdată, compania rămâne privată, iar naționalizarea este doar unul dintre scenariile discutate pe fondul sancțiunilor occidentale, al pierderii activelor externe și al presiunilor asupra economiei ruse.