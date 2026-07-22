Blocaj major la Marea Neagră. Kazahstanul a suspendat transportul petrolului prin conducta Caspian Pipeline Consortium către terminalul rusesc Novorossiisk, după ce atacurile ucrainene cu drone asupra unor petroliere au determinat mai mulți armatori să evite portul de la Marea Neagră. Întreruperea afectează principala rută de export a țării și apare într-un moment în care transporturile globale de țiței sunt deja perturbate în Orientul Mijlociu.

Kazahstanul a oprit livrările de petrol prin conducta Caspian Pipeline Consortium către terminalul Novorossiisk, după atacurile cu drone asupra navelor care urmau să încarce țiței în portul rusesc de la Marea Neagră. Informația a fost relatată de Financial Times, care citează trei traderi de petrol. Potrivit acestora, mai mulți armatori au început să evite terminalul în urma atacurilor asupra navelor comerciale produse în cursul acestei luni.

Prin conducta CPC sunt transportați în mod obișnuit peste un milion de barili de petrol pe zi din câmpurile petroliere ale Kazahstanului. Volumul reprezintă aproximativ 80% din producția de țiței a țării. Kazahstanul nu are ieșire la ocean și depinde în mare măsură de această infrastructură pentru a-și trimite petrolul către piețele internaționale.

Oprirea transporturilor a apărut după ce o serie de atacuri asupra navelor comerciale i-a determinat pe operatori să evite terminalul maritim din Novorossiisk. În aceste condiții, activitatea de transport prin conducta CPC a fost suspendată.

Ucraina a anunțat săptămâna trecută că a atacat peste 110 nave rusești în decurs de nouă zile în Marea Azov. Aceasta comunică cu Marea Neagră prin strâmtoarea aflată în apropierea portului Novorossiisk. Potrivit Financial Times, operațiunea reprezintă una dintre cele mai intense campanii desfășurate până acum împotriva transportului maritim.

Ministerul Energiei din Kazahstan a publicat pe 19 iulie un comunicat în care a calificat atacurile drept ”inacceptabile” şi a precizat că două petroliere încărcate cu ţiţei kazah – ASIA şi NISSOS IOS – au fost lovite de drone. Atacurile nu au afectat instalațiile portuare și nici cele două sisteme plutitoare de încărcare a petrolului care au rămas în funcțiune. Ministerul a mai anunțat că nu au fost produse pagube asupra mediului. Cu toate acestea, traderii susțin că numeroase petroliere refuză în prezent să mai intre în terminalul de la Novorossiisk.

Pe fondul noilor perturbări, cotația petrolului Brent a crescut marți cu 2,5%, ajungând la 91,44 dolari pentru un baril. Reprezentanții Caspian Pipeline Consortium nu au comentat situația, iar ministerele Energiei și Afacerilor Externe din Kazahstan nu au răspuns solicitărilor de informații.

Consorțiul CPC este controlat de Rusia împreună cu mai multe companii internaționale, printre care Chevron și ExxonMobil. Petrolul transportat prin această conductă provine în principal din zăcămintele Kașagan și Karachaganak. Acestea sunt exploatate în parteneriat cu grupuri internaționale precum Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron și Eni.

Suspendarea exporturilor reprezintă o nouă dificultate pentru economia Kazahstanului, care depinde în mare măsură de veniturile obținute din vânzarea petrolului. Autoritățile de la Astana au redus deja estimările privind producția de țiței pentru acest an, după atacurile anterioare asupra terminalului CPC.

Consilierul pentru energie al președintelui Kazahstanului, Magzum Mirzagaliev, declara în aprilie că producția de petrol din 2026 urma să fie cu aproximativ 5% mai mică decât nivelul estimat inițial. Prognoza fusese revizuită înainte de cele mai recente atacuri. Kazahstanul a fost nevoit să înlocuiască în primăvară unul dintre sistemele plutitoare folosite pentru încărcarea petrolului, distrus în urma unui atac.

Ucraina a explicat anterior că atacurile asupra infrastructurii din Novorossiisk urmăresc să perturbe exporturile de petrol ale Rusiei, ale căror venituri contribuie la finanțarea invaziei din Ucraina. Deși cea mai mare parte a petrolului transportat prin CPC provine din Kazahstan, prin conductă sunt exportate și volume limitate de țiței rusesc. Cantitățile sunt amestecate și comercializate sub denumirea CPC Blend.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Kazahstanul încearcă să își diversifice rutele de transport pentru a reduce dependența de infrastructura rusească și riscul de a fi afectat de sancțiunile occidentale.

Alternativele sunt însă limitate. Principalii cumpărători ai petrolului kazah se află în Europa, iar țara este poziționată între Rusia și China și are acces doar la Marea Caspică. Capacitatea de transport disponibilă prin această zonă nu este suficientă pentru a compensa pierderea rutei CPC.

Întreruperea exporturilor din Kazahstan, stat membru al alianței OPEC+, apare într-un moment sensibil pentru piața internațională a petrolului. Transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece în mod normal aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol, sunt afectate de confruntările dintre Iran și Statele Unite.

În același timp, rebelii Houthi din Yemen au anunțat instituirea unei ”blocade maritime” asupra porturilor saudite de la Marea Roșie.

Amenințarea vizează una dintre principalele rute alternative folosite de Arabia Saudită pentru exporturile de petrol atunci când circulația prin Strâmtoarea Ormuz este blocată sau devine dificilă. Potrivit datelor companiei Kpler, patru petroliere încărcate în portul saudit Yanbu și-au schimbat marți direcția, după ce rebelii Houthi au amenințat că vor ataca navele care au operat în porturile saudite.

Noile probleme apărute pe rutele maritime pot pune o presiune suplimentară asupra pieței petrolului, deja afectată de conflicte și de reducerea fluxurilor internaționale de aprovizionare.