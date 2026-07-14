Rusia a acuzat marți Ucraina de „terorism” după intensificarea atacurilor cu drone asupra navelor din Marea Azov, o rută strategică prin care trece aproximativ un sfert din exporturile rusești de cereale, potrivit informațiilor furnizate de Reuters

În noaptea de luni spre marți, forțele ucrainene au lovit 11 nave rusești, potrivit comandantului trupelor de drone ale Kievului.

Atacurile din 14 iulie au vizat cinci petroliere, cinci nave de marfă uscată și un remorcher, a anunțat Robert Brovdi într-un mesaj publicat pe Telegram. Potrivit acestuia, numărul navelor lovite în Marea Azov în ultimele nouă zile a ajuns la 116.

Raportul oficial al armatei ucrainene nu a menționat atacuri asupra unor nave care transportau cereale. Surse din industrie, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, au declarat însă pentru Reuters că mai multe astfel de nave au fost lovite pe 13 și 14 iulie și au luat foc.

„Stau acolo ca niște ținte în fața unui pluton de execuție. În câteva zile, nu va mai exista nicio navă intactă în Marea Azov, ci doar nave avariate”, a declarat una dintre surse.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Kievul că urmărește să provoace pagube și să intimideze.

„Ceea ce face regimul ucrainean depășește chiar și pirateria. Pirații, cel puțin, jefuiesc și păstrează prada pentru ei”, a afirmat Lavrov.

„Dar aici nu beneficiază nici ei, nici altcineva. Scopul este pur și simplu să provoace pagube și să intimideze. Este terorism, pur și simplu”, a adăugat șeful diplomației ruse.

O sursă militară ucraineană a declarat pentru Reuters că armata Kievului atacă exclusiv obiective militare sau infrastructuri care contribuie la capacitatea de luptă a Rusiei.

„Forțele Armate ale Ucrainei lovesc doar ținte militare sau obiective care contribuie la consolidarea capacității de luptă a Rusiei. Transporturile civile nu se numără printre acestea”, a transmis sursa.

Potrivit reprezentantului ucrainean, Moscova încearcă să folosească acuzațiile privind atacurile asupra navelor civile pentru a justifica loviturile asupra infrastructurii civile ucrainene.

Rusia și-a intensificat, de la sfârșitul anului trecut, atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră. Oficialii de la Kiev estimează că porturile din regiunea Odesa ar putea pierde până la o treime din capacitatea lunară de export a cerealelor.

Transportul maritim în Marea Azov a rămas restricționat marți, potrivit surselor Reuters. Navele comerciale nu puteau intra sau ieși din zonă prin Strâmtoarea Kerci ori prin canalul Azov-Don, care conectează marea de fluviul Don.

Regiunea are o importanță majoră pentru agricultura rusă. Donul traversează principala zonă producătoare de cereale din sudul Rusiei, iar porturile din Marea Azov sunt utilizate în special de nave comerciale mai mici, destinate transportului de coastă.

Ministerele ruse ale Agriculturii și Transporturilor nu au confirmat oficial restricționarea traficului. Ministerul Agriculturii a recunoscut însă că exporturile ar putea fi redirecționate.

„Având în vedere capacitatea semnificativă a Rusiei de transbordare a mărfurilor agricole în diferite regiuni, logistica livrărilor va fi redirecționată dacă va fi necesar”, a transmis instituția.

Exportatorii ruși analizează redirecționarea transporturilor către terminalele de cereale de mare adâncime de la Marea Neagră sau către porturile de la Marea Baltică. Unele dintre aceste facilități au fost, la rândul lor, vizate în ultimele luni de drone ucrainene.

Uniunea Exportatorilor și Producătorilor de Cereale din Rusia susține că Moscova își va respecta integral angajamentele de export față de partenerii externi, în pofida situației din Marea Azov.

Problemele logistice apar într-un moment sensibil pentru sectorul agricol rus. Recoltarea noilor culturi a început deja în regiunile sudice, însă cerealele abia încep să ajungă în porturi.

Autoritățile din Rostov, una dintre principalele regiuni producătoare de cereale ale Rusiei, au anunțat că prioritatea este limitarea efectelor dificultăților logistice asupra vânzării noii recolte.

Escaladarea atacurilor din Marea Azov deschide astfel un nou punct de presiune asupra infrastructurii logistice rusești. În timp ce Moscova acuză Kievul de atacuri asupra transportului civil, Ucraina susține că operațiunile sale vizează exclusiv obiective care contribuie la efortul militar al Rusiei.