Atac cu rachete balistice din Rusia, la Kiev

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost ținta unor atacuri cu rachete balistice lansate de armata din Federația Rusă, în primele ore ale zilei de marți, potrivit Kyiv Post. Atacul lansat de trupele lui Vladimir Putin a lovit în zone rezidențiale și a provocat incendii în cel puțin două districte ale capitalei ucrainene.

Reporterii publicației ucrainene amintite au auzit o explozie chiar înainte ca alertele de raid aerian să fie declanșate la Kiev. Ulterior declanșării alarmelor, sistemele de apărare aeriană ale orașului au răspuns la atacul din Federația Rusă în capitală și în alte câteva regiuni ale țării.

Nu mai puțin de opt explozii ale unor rachete au fost înregistrate în Kiev în câteva minute, potrivit martorilor oculari.

Mai multe rapoarte indică faptul că Rusia a lansat între șase și opt rachete balistice S-400 modificate asupra capitalei ucrainene Kiev.

Primarul orașului Kiev, Vitali

, a raportat că s-au produs atacuri asupra depozitelor din două locuri din districtul Holosiivski al capitalei, unde au izbucnit incendii în urma atacului din Federația Rusă cu rachete balistice.

În districtul Darnitski, resturi dintr-o rachetă lovită de apărarea ucraineană au căzut într-o zonă deschisă și au produs incendierea mai multor vehicule.

„Rusia atacă Kievul cu rachete balistice. Rămâneți în adăposturi”, a avertizat primarul Vitali Klitschko în timpul atacului.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkacenko, a îndemnat, de asemenea, locuitorii capitalei ucrainene Kiev să rămână în zonele protejate cât timp amenințarea atacurilor cu rachete din Federația Rusă continuă.

Echipe de urgență au fost trimise în zonele afectate din Kiev. Nu au existat deocamdată rapoarte oficiale imediate despre victime.

Atacul cu rachete balistice din Rusia vine după ce, cu o zi în urmă, Ucraina a lovit o zonă industrială din apropierea orașului Stavropol, în Rusia de sud-vest