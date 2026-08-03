Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, cunoscut și ca Mr. Chengen, a participat la o întrevedere în sistem de videoconferință cu omologul său din Lituania, Martynas Katelynas. Agenda convorbirilor a fost axată pe dinamica activității Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), dar și pe pașii următori în procedura de selecție pentru ocuparea postului de director executiv al acestei instituții.

Conform informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne, dialogul bilateral a reprezentat un cadru propice pentru consolidarea relațiilor dintre cele două structuri ministeriale. Discuțiile capătă o importanță strategică și prin prisma faptului că Lituania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027.

Schimbările din peisajul infracțional global impun o adaptare rapidă din partea structurilor de aplicare a legii. În cadrul videoconferinței, cei doi oficiali au analizat riscurile tot mai mari generate de rețelele de crimă organizată, de atacurile cibernetice și de amenințările teroriste.

„În contextul evoluţiei ameninţărilor generate de criminalitatea organizată transfrontalieră, criminalitatea informatică şi terorism, cei doi miniştri au subliniat necesitatea consolidării Europol şi a capacităţii Agenţiei de a sprijini operaţional autorităţile de aplicare a legii din statele membre.

În ultimii ani, Europol şi-a întărit rolul de centru european de analiză, schimb de informaţii şi sprijin pentru investigaţiile complexe desfşurate de autorităţile naţionale. O instituţie europeană puternică, adaptată noilor forme de criminalitate, este esenţială pentru protejarea cetăţenilor şi pentru creşterea rezilienţei Uniunii Europene", se arată în comunicatul oficial.

Ministrul român de Interne a subliniat angajamentul ferm al țării noastre în parteneriatul cu structurile europene. Cătălin Predoiu a reamintit că polițiștii și specialiștii din cadrul MAI participă activ la acțiunile comune și la instrumentele de lucru dezvoltate la nivelul UE pentru combaterea infracționalității grave.

Parteneriatul strategic dintre autoritățile din România și agenția europeană s-a dovedit eficient de-a lungul timpului, facilitând finalizarea unor anchete complexe cu ramificații internaționale, destructurarea unor grupări infracționale periculoase și consolidarea climatului de siguranță publică pe continent.

O altă temă importantă de pe agenda discuțiilor a vizat perspectivele de modificare a cadrului legislativ care reglementează activitatea agenției. România își propune să aibă o contribuție activă în cadrul viitoarelor negocieri comunitare.

„În perspectiva negocierilor asupra propunerii de revizuire a Regulamentului Europol, ministrul român al afacerilor interne a arătat că România va avea un rol proactiv şi constructiv, urmărind consolidarea capacităţii tehnice şi operaţionale a Agenţiei şi îmbunătăţirea răspunsului european la un peisaj infracţional aflat într-o continuă transformare.

La încheierea întrevederii, cei doi miniştri au reafirmat disponibilitatea de a continua şi aprofunda cooperarea bilaterală şi de a menţine un dialog instituţional constant asupra principalelor dosare europene din domeniul afacerilor interne", se precizează în comunicatul MAI.

Convorbirea s-a încheiat cu reconfirmarea angajamentului ambelor părți de a menține o comunicare strânsă pe dosarele europene prioritare din sfera afacerilor interne.