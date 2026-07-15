Avertisment din Lituania: Rusia ar putea ataca infrastructura critică

Autoritățile din Lituania au decis să întărească măsurile de securitate în jurul infrastructurii critice, după ce serviciile de informații au semnalat existența unor planuri ale Rusiei care ar viza atacuri asupra unor obiective strategice. Anunțul a fost făcut de președintele Gitanas Nauseda, într-un interviu acordat agenției BNS.

Potrivit șefului statului lituanian, informațiile primite de la serviciile de informații indică faptul că există pregătiri pentru posibile acțiuni de sabotaj, însă nu oferă detalii clare privind ținta exactă, momentul sau țara care ar putea fi vizată.

„Avem astfel de semnale, pe care le primim de la serviciile noastre (de informaţii). Acestea nu identifică în mod clar locul sau momentul... Deoarece adversarul nu a finalizat planificarea, iar noi ştim doar despre planificare sau despre obiectiv”, a spus el.

„Ar putea fi diverse mijloace menite să provoace daune fizice infrastructurii critice... orice ar putea opri funcţionarea acestor obiective”, a adăugat Nauseda.

Ca măsură preventivă, autoritățile de la Vilnius vor spori nivelul de protecție în jurul infrastructurii din sectoarele energetic și al transporturilor, considerate esențiale pentru funcționarea statului.

Lituania, membră a NATO și a Uniunii Europene, se află într-o poziție strategică la granița cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei.

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, statul baltic și-a intensificat investițiile în apărare, triplând bugetul destinat acestui domeniu.

Avertismentul președintelui Nauseda vine într-un context regional tensionat. La începutul acestei luni, Polonia a anunțat că serviciile de informații occidentale urmăresc cu atenție posibilitatea unor acțiuni de sabotaj sau atacuri hibride ale Rusiei împotriva teritoriului polonez și al statelor baltice.

Moscova respinge însă constant astfel de acuzații. Autoritățile ruse susțin că nu pregătesc și nu desfășoară operațiuni de sabotaj în afara Ucrainei și afirmă că informațiile apărute în spațiul public fac parte din ceea ce Kremlinul descrie drept o campanie de propagandă antirusă desfășurată de statele occidentale.