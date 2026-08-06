Guvernul a pregătit un pachet de măsuri de urgență pentru gestionarea situației critice generate de seceta prelungită din România. Planul de intervenție prevede posibilitatea ca Transelectrica să notifice marii consumatori industriali în cazul în care va fi necesară o limitare a consumului energetic la nivel național.

Reprezentanții Guvernului dau asigurări ferme că populația nu va avea de suferit în urma aplicării acestei scheme de raționalizare preventivă.

Măsurile avute în vedere vizează exclusivagenții economici cu un consum ridicat de energie electrică. Spațiile locative și instituțiile esențiale vor fi complet exceptate de la orice fel de limitări.

„Subliniez că locuinţele personale, cetăţenii nu vor fi limitaţi sau deconectaţi, deci consumatorii casnici sunt exceptaţi de la aceste măsuri, de asemenea consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă gen spitale, sanatorii, staţii care alimentează unităţi de gaze, de ţiţei şamd, nu vor fi incluşi în acest normativ.

Odată ce va fi adoptat, el va fi publicat iar dispeceratul Transelectrica, funcţie de datele din piaţă, funcţie de eventuala situaţie care ar putea apărea va face o notificare cu 24 de ore înainte. Suntem în situaţia în care, în prezent, nu avem probleme, să luăm astfel de măsuri dar adoptarea acestor hotărâri ne pregăteşte pentru o situaţie posibilă pe care oputem avea în perioada următoare”, a explicat primul ministru demis.

Mecanismul de aplicare va fi reglementat printr-o Hotărâre de Guvern adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare. Transelectrica va coordona întregul proces și va transmite notificările necesare companiilor vizate cu 24 de ore înainte de aplicarea efectivă a reducerilor.

„Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienţii industriali, subliniez, pentru clienţii industriali, care sunt racordaţi la sistemul energetic naţional, pe tranşe de clienţi, lucru pe care îl vom stabili în cursul zilei de mâine”, a anunţat premierul Ilie Bolojan joi după amiază, la finalul unei şedinţe de Guvern.

Vizate de aceste măsuri preventive sunt câteva sute de mari companii din sectorul industrial, iar comunicarea cu acestea se va face pe baza datelor reale furnizate de operatori.

„Consumatori casnici, locuinţele nu vor intra sub nicio formă de restricţie. În ceea ce priveşte consumatorii industriali, există date la furnizori cât consumă fiecare. Aici sunt cîteva sute de agenţi, sunt câteva industrii clar definite şi se ştie, fiecare cît poate să reducă şi este un dialog în permanenţă cu aceste industrii în aşa fel încât fiecare să facă ce poate face. Nu va fi selectat cineva anume şi se va lua o măsură, ci măsurile vor fi luate pe date reale, dacă se va ajunge în această situaţie”, a detaliat premierul.

Situația din sistemul energetic național rămâne sub monitorizare atentă, având în vedere că riscurile pot crește în orele de vârf de consum. Autoritățile fac apel la populație și la companii pentru moderarea consumului voluntar în intervalele critice ale zilei.

Factorii de risc care pot destabiliza sistemul țin de eventualele defecțiuni majore sau de dificultățile din piețele regionale de energie.

„Problemele pot apărea în condiţiile în care grupul de la Cernavodă nu mai poate funcţiona sau ăn tiuaţia ăn care importurile în orele de seară u mai pot fi făcute ca urmare a altor scoateri din producţie a capacităţilor din ţările vecine”, spune Ilie Bolojan.

Deși presiunea pe rețea rămâne ridicată pentru următoarele săptămâni, oficialii exclud scenariul unei căderi totale a sistemului energetic național.

Întrebat cât de aproape este România de blackout, o pană generalizată de energie electrică, primul ministru a răspuns: „Nu suntem în situaţia pe care aţi descris-o”.