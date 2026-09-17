Desemnarea europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României este relatată joi de presa internațională, de la Reuters și agenția chineză Xinhua până la TASS și Anadolu. Publicațiile și agențiile străine pun nominalizarea în contextul crizei politice prelungite de la București și al dificultății de a forma o majoritate parlamentară.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Mureșan după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare și a precizat că acesta a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi în cadrul discuțiilor. Șeful statului a recunoscut însă că, în acest moment, nu există o majoritate parlamentară conturată. Mureșan a acceptat ulterior propunerea.

Reuters pune accent pe dificultatea misiunii pe care o are Siegfried Mureșan și pe implicațiile economice ale crizei politice. Agenția notează că europarlamentarul în vârstă de 44 de ani are la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista noului Guvern și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.

Reuters amintește că aceasta este a treia nominalizare făcută de Nicușor Dan. Eugen Tomac s-a retras înaintea votului parlamentar, iar Adrian Veștea nu a obținut numărul necesar de voturi pentru învestire.

Agenția relatează și declarația președintelui de după consultările cu partidele, potrivit căreia preocuparea electorală a formațiunilor politice a fost mai mare decât preocuparea pentru interesul național. Nicușor Dan a precizat, totodată, că nu există o majoritate parlamentară definită.

Reuters leagă situația politică de presiunea asupra ratingului de țară. Agenția amintește că România a evitat în iulie o retrogradare a ratingului suveran de la ultima treaptă a categoriei investment grade și că agențiile Fitch și Moody's consideră esențiale depășirea fragmentării politice și adoptarea unui buget pentru 2027 care să contribuie la reducerea deficitului.

Revizuirea ratingului României de către Standard & Poor's este programată pentru 2 octombrie, potrivit Reuters.

Agenția rusă de stat TASS acordă un spațiu important profilului europarlamentarului desemnat premier și traseului său profesional. Agenția amintește că Mureșan a absolvit Academia de Studii Economice din București și a urmat studii la Universitatea Humboldt din Berlin.

TASS menționează și experiența sa profesională în Germania, precum și activitatea în cadrul Partidului Popular European și în Parlamentul European. Mureșan a fost ales eurodeputat în 2014 și reales în 2019 și 2024.

În relatarea sa, agenția rusă pune accent și pe faptul că nominalizarea a venit fără existența unei majorități parlamentare clare. TASS prezintă opțiunile discutate de partidele române în contextul crizei politice și amintește posibilitatea alegerilor anticipate.

Agenția notează că, potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea Guvernului și prezentarea programului de guvernare în Parlament.

Agenția chineză Xinhua relatează succint despre desemnare și despre acceptarea acesteia de către Siegfried Mureșan.

„Accept propunerea făcută de președintele României”, a transmis europarlamentarul într-o postare pe Facebook, citată de Xinhua.

Agenția chineză amintește și funcțiile deținute de Mureșan în Partidul Popular European și în grupul PPE din Parlamentul European.

Nominalizarea a fost susținută în cadrul consultărilor de PNL, USR și UDMR, formațiuni care îl propuseseră împreună pentru funcția de premier.

Agenția turcă Anadolu relatează, la rândul său, că Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan după consultările cu formațiunile parlamentare.

Anadolu notează că președintele a motivat alegerea prin faptul că Mureșan a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor și că a invocat experiența acestuia din Parlamentul European.

Agenția amintește și faptul că Mureșan a cerut inițial un scurt timp pentru a analiza propunerea, înainte de a anunța că o acceptă.