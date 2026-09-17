Contele Spencer, fratele mai mic al Prințesei Diana, formulează o serie de acuzații la adresa Regelui Charles, referitoare la perioada imediat următoare morții prințesei, în fragmente publicate din noua sa carte. Printre afirmațiile sale se numără descrierea unei convorbiri telefonice în care Charles ar fi părut extrem de încântat, dar și relatarea unor dispute privind participarea prinților William și Harry la cortegiul funerar, relatează BBC.

Într-unul dintre fragmentele apărute miercuri, Earl Spencer susține că, la numai câteva zile după moartea surorii sale, în august 1997, Charles ar fi făcut o afirmație care l-a marcat. Potrivit relatării sale, Regele ar fi spus: „O vom uita destul de repede”.

Spencer mai afirmă că între el și fostul Prinț de Wales ar fi existat un conflict puternic în momentul în care s-a discutat despre participarea celor doi fii ai Dianei la cortegiul funerar.

Fratele prințesei susține că a insistat că Diana nu și-ar fi dorit ca William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, să meargă în spatele cortegiului. El afirmă că reacția lui Charles ar fi fost una extrem de dură, descriind momentul drept una marcată de „reproșuri furibunde”.

Un alt fragment al cărții aduce în discuție o convorbire telefonică purtată la scurt timp după ce a fost anunțată moartea Dianei. Potrivit lui Spencer, Charles ar fi părut „de-a dreptul euforic – ca un câștigător la loterie”.

Cartea include și mărturia unei prietene apropiate a Prințesei Diana. Aceasta susține că, înaintea căsătoriei, Charles i-ar fi spus că nu este îndrăgostit de viitoarea sa soție.

După apariția fragmentelor, Palatul Buckingham a făcut trimitere la poziția oficială comunicată miercuri, prin care respinge ferm afirmațiile făcute de contele Spencer.

„Deși nu comentăm pe seama cărților din principiu, Majestatea Sa este conștient de modul în care durerea pierderii unei surori poate întuneca rațiunea, afecta judecata și altera amintirile în moduri pe care alții nu le pot înțelege, chiar și la atâția ani de la o asemenea tragedie”, au precizat reprezentanții Palatului.

Declarația reprezintă reacția oficială a Palatului față de acuzațiile apărute odată cu publicarea fragmentelor din volum.

Reprezentanții Prințului Harry au transmis, la rândul lor, că nu vor comenta afirmațiile apărute în carte.

Controversa a fost comentată și de Caroline Aston, cunoscută pentru intervențiile sale pe teme legate de Familia Regală. Aceasta consideră că unele dintre acuzațiile formulate de contele Spencer sunt extrem de puternice și „te lasă fără cuvinte”.

„Ce încrengătură complicată este viața regală, cu momente extrem de triste ieșite la iveală astăzi – așa ceva nici nu se putea inventa”, a declarat ea pentru BBC News.

Aston a făcut referire inclusiv la dispariția unor exemplare ale cărții înainte de publicare.

„Începând cu furtul celor patru exemplare dintr-un camion parcat în Olanda, totul pare desprins dintr-un roman de Agatha Christie, nu-i așa? Misterul cărților-bombă dispărute”, adaugă Aston.

Comentatoarea afirmă că informațiile incluse în fragmentele publicate de Daily Mail „sunt de-a dreptul șocante”. Ea consideră, în același timp, că situația îl pune pe Regele Charles într-o poziție dificilă, în condițiile în care acesta trebuie să își continue activitatea publică.

„Nu poți să nu simți compasiune pentru Rege, care este nevoit să înfrunte aceste lucruri și să își continue îndatoririle”, mai spune Aston.

În opinia sa, Charles a gestionat controversa „destul de bine”, inclusiv prin reacția oficială a Palatului, pe care aceasta o descrie drept o „declarație fără precedent”, deoarece face trimitere în mod direct la efectele pe care pierderea unei persoane apropiate le poate avea asupra judecății și amintirilor.

Palatul Buckingham își menține poziția și continuă să facă trimitere la dezmințirea transmisă anterior, potrivit căreia „durerea pierderii unei persoane dragi poate întuneca rațiunea, afecta judecata și altera amintirile”.

Contele Spencer nu a oferit până în prezent o reacție la răspunsul Palatului. Apariția cărții ar putea fi însă urmată de noi declarații și interviuri ale autorului, odată cu apropierea datei oficiale de lansare.