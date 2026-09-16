A vrut un „guvern în afara guvernului”. Planul omului lui Starmer

Morgan McSweeney, fostul șef de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, a dezvăluit că a lucrat la ideea înființării unui think tank separat de guvern, conceput pentru a permite Downing Street să dezvolte idei strategice fără nivelul de control aplicat activității guvernamentale, potrivit POLITICO. McSweeney a făcut declarațiile marți, 15 septembrie 2026, la un eveniment privat organizat la Londra.

Fostul consilier a susținut că Downing Street no.10 ajunsese, în opinia sa, să aibă dificultăți în a gândi și planifica strategic tocmai din cauza regulilor și procedurilor care însoțesc activitatea guvernamentală.

El a explicat că documentele și comunicările oficiale pot intra sub incidența legislației privind accesul la informații publice, ceea ce, în viziunea sa, poate descuraja formularea unor idei controversate sau neconvenționale.

Potrivit înregistrării de la eveniment, McSweeney a spus că unul dintre proiectele la care lucra în momentul plecării sale din Downing Street era crearea unei structuri distincte de guvern.

„Am vrut ca numărul 10 să-și înființeze propriul think tank, care să fie separat de guvern, care să nu fie guvern, și apoi să-l protejeze de nivelul de control de care guvernul are nevoie, dar pe care procesul de gândire nu ar trebui să îl aibă”, a spus fostul consilier, potrivit POLITICO.

El a argumentat că nivelul de verificare și transparență asociat instituțiilor guvernamentale poate face mai dificilă implicarea unor specialiști din afara administrației.

McSweeney a afirmat că Downing Street este astfel „lipsit de gândire strategică”, invocând inclusiv faptul că orice document redactat în cadrul guvernului poate deveni obiectul unei solicitări în baza legislației britanice privind libertatea de informare.

Ideea prezentată de McSweeney presupunea ca think tank-ul să fie apropiat de Downing Street, dar să nu facă parte formal din aparatul guvernamental.

Scopul ar fi fost crearea unui spațiu în care politicienii și experții să poată analiza probleme pe termen lung, fără aceleași constrângeri administrative și juridice care există în interiorul guvernului.

„Controlul îi împiedică pe oameni să gândească lucruri dificile și împiedică guvernul să aducă cele mai creative minți din țară, deoarece nivelul de control asupra lor și asupra opiniilor lor este prea ridicat”, a mai spus McSweeney, conform POLITICO.

Declarațiile sale reflectă experiența unui strateg politic care a lucrat mai mulți ani în centrul Partidului Laburist și apoi în Downing Street. McSweeney a fost directorul de campanie al Labour în alegerile generale din 2024 și a devenit ulterior unul dintre cei mai importanți consilieri ai lui Starmer.

În cadrul aceluiași eveniment, McSweeney a criticat și modul în care sunt distribuite responsabilitățile în administrația britanică.

El a susținut că centrul guvernului este prea slab și că prea multe atribuții au fost transferate, de-a lungul anilor, către organisme publice independente sau semi-independente.

În opinia sa, guvernul ar trebui să aibă o capacitate mai mare de a interveni și de a coordona politicile publice, în special în perioade pe care le consideră marcate de multiple crize.

McSweeney a făcut și referire la actualul premier britanic Andy Burnham, despre care a spus că procedează corect prin consolidarea rolului secretarului cabinetului în centrul administrației.

Un alt subiect abordat de McSweeney a fost infrastructura tehnologică utilizată de guvern.

El a afirmat că angajații din Downing Street se confruntau cu restricții privind utilizarea unor instrumente digitale și a modelelor de inteligență artificială. Potrivit fostului consilier, unele aplicații uzuale nu puteau fi utilizate pe dispozitivele guvernamentale.

McSweeney a spus că aceste restricții îl făceau să se simtă mai productiv în afara administrației decât atunci când lucra în interiorul guvernului.

El a relatat și o dispută de aproximativ șase luni pentru ca personalului din Downing Street să i se permită să copieze și să lipească text pe dispozitivele guvernamentale, descriind această schimbare drept una dintre cele mai importante bătălii pe care le-a purtat în privința tehnologiei.

McSweeney a demisionat din funcția de șef de cabinet al lui Keir Starmer în februarie 2026, după controversa privind numirea lui Peter Mandelson ca ambasador britanic în Statele Unite.

În declarația sa de demisie, McSweeney a spus că își asumă „întreaga responsabilitate” pentru faptul că l-a sfătuit pe Starmer să facă această numire. Reuters a relatat la momentul respectiv că plecarea sa a avut loc pe fondul presiunilor politice generate de controversa privind Mandelson.

Anterior intrării în Downing Street, McSweeney a condus Labour Together, o organizație asociată cu strategia politică a Partidului Laburist. După plecarea din guvern, el a continuat să apară ocazional în spațiul public și să vorbească despre politică și securitate.