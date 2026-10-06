PSD urmează să decidă în ședința Biroului Politic Național dacă va susține noul guvern condus de Luca Niculescu, după nominalizarea acestuia pentru funcția de premier. Social-democratul Radu Marinescu a transmis că partidul consideră necesară formarea rapidă a unui guvern stabil, însă a precizat că PSD nu va susține un Executiv din care nu face parte.

Declarațiie au fost făcute marți, 6 octombrie 2026, înaintea ședinței BPN a PSD. Marinescu a afirmat că nominalizarea lui Luca Niculescu reprezintă o atribuție constituțională a președintelui și a spus că îl cunoaște pe diplomatul desemnat, pe care l-a caracterizat drept „un om de calitate profesională, morală, intelectuală”.

Radu Marinescu a precizat că, în acest moment, PSD nu are o decizie statutară privind susținerea guvernului Niculescu. Hotărârea urmează să fie luată în cadrul conducerii partidului.

Social-democratul a subliniat că PSD este interesat de posibilitatea unei colaborări cu viitorul premier, în special în ceea ce privește măsurile economice și stabilitatea guvernamentală.

„Să încercăm, în contextul acestei nominalizări, să vedem dacă se poate colabora pentru redresare economică și pentru un guvern stabil”, a declarat Radu Marinescu.

Poziția exprimată înaintea ședinței BPN indică faptul că PSD nu exclude dialogul cu premierul desemnat, însă participarea partidului la viitorul Executiv reprezintă un element important pentru susținerea acestuia.

Întrebat despre faptul că liderul PSD Sorin Grindeanu nu a fost desemnat premier, Marinescu a recunoscut că există nemulțumire în interiorul partidului.

„Sigur că există o insatisfacție a Partidului Social-Democrat că această persoană nu a fost domnul Sorin Grindeanu”, a declarat parlamentarul.

În același timp, el a insistat asupra necesității unei abordări constructive și a unei analize a posibilității de colaborare cu premierul desemnat.

Discuția este relevantă pentru formarea noului Executiv, în condițiile în care susținerea PSD poate avea un rol important în configurarea unei majorități parlamentare și în asigurarea stabilității guvernamentale.

Una dintre cele mai clare poziții exprimate de Radu Marinescu vizează participarea PSD la viitorul Executiv.

Întrebat dacă partidul ar putea susține un guvern tehnocrat fără să intre la guvernare, social-democratul a precizat că această variantă nu este susținută de el.

„Opțiunea noastră este să existe cât mai repede un guvern, însă unul care să aibă în vedere și programul și ideile social-democrate și, așa cum am arătat, nu vom susține un guvern din care PSD să nu facă parte”, a afirmat Marinescu.

Decizia finală aparține însă conducerii partidului, care urmează să stabilească în BPN poziția oficială față de Cabinetul propus de Luca Niculescu.

Radu Marinescu a fost întrebat și despre posibilitatea ca actuala criză politică să ducă la suspendarea președintelui și, ulterior, la alegeri anticipate.

Parlamentarul PSD a evitat să avanseze un astfel de scenariu și a atras atenția asupra duratei unui asemenea proces.

„Haide să nu facem scenarii acum. Din perspectivă constituțională, foarte multe lucruri sunt posibile”, a spus Marinescu.

El a explicat că organizarea alegerilor anticipate ar putea prelungi perioada în care România ar fi condusă de un guvern interimar, ceea ce ar limita capacitatea autorităților de a adopta măsuri concrete.

„Alegerile anticipate sunt posibile, numai că, știți cu toții, asta înseamnă un interval în timp destul de prelungit, situația în care țara va avea tot un guvern interimar, fără posibilitatea unor soluții concrete”, a declarat social-democratul.

Mesajul transmis de Radu Marinescu înaintea ședinței BPN pune accent pe necesitatea unui Executiv funcțional și pe măsurile de redresare economică.

Social-democratul a respins ideea că simpla formare a unui guvern ar fi suficientă, susținând că viitorul Executiv trebuie să aibă un program clar și să includă soluții susținute de PSD.

„Este un truism că avem nevoie de un guvern. Nu cred că trebuie să mai constatăm acest lucru. Nu orice fel de guvern”, a afirmat Marinescu.

El a adăugat că România are nevoie de un Executiv responsabil, orientat către redresarea economică și stabilizarea situației socio-economice.

Decizia BPN al PSD va clarifica poziția partidului față de guvernul propus de Luca Niculescu. Pentru social-democrați, miza este dacă vor participa la viitorul Executiv și în ce condiții, în timp ce formarea rapidă a unui guvern rămâne, potrivit declarațiilor lui Radu Marinescu, o prioritate.

Până la adoptarea unei decizii oficiale de către conducerea PSD, susținerea Cabinetului Niculescu nu este însă confirmată.