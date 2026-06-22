Demisia lui Keir Starmer complică planurile UE. Summitul din iulie, în analiză

Comisia Europeană a anunțat luni că reevaluează organizarea summitului UE–Marea Britanie programat pentru 22 iulie, după ce premierul britanic Keir Starmer a declarat că va demisiona. Discuțiile privind oportunitatea desfășurării reuniunii au loc între instituțiile europene și autoritățile britanice, în contextul schimbării conducerii de la Londra.

Uniunea Europeană urmează să decidă dacă va menține summitul cu Marea Britanie programat pentru 22 iulie, după anunțul făcut de Keir Starmer privind retragerea sa din funcția de prim-ministru. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că relațiile dintre Bruxelles și Londra rămân solide, însă organizarea reuniunii este reevaluată.

„Relațiile noastre cu Marea Britanie sunt și vor rămâne puternice”, a spus purtătorul de cuvânt. „În ceea ce privește chestiunea summitului UE-Marea Britanie, în contextul anunțului din această dimineață privind demisia prim-ministrului Starmer, reevaluăm împreună cu președintele Costa și cu Marea Britanie oportunitatea de a organiza în continuare summitul, așa cum a fost anunțat săptămâna trecută”, a declarat acesta.

Anterior, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis un mesaj public lui Starmer.

„Poate dura ani de zile pentru ca mulți lideri să devină omul de stat care ai devenit în doar doi ani”, a afirmat ea într-o postare pe X. „Securitatea europeană și cea ucraineană sunt mai puternice datorită ție”.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat luni că se retrage din funcție, deschizând procesul prin care Partidul Laburist își va desemna un nou lider. În discursul susținut la Downing Street, Starmer a afirmat că a ajuns la concluzia că nu mai este persoana potrivită pentru a conduce formațiunea în alegerile generale programate în 2029.

„Întrebarea pe care partidul meu și-o pune acum este dacă eu sunt cel mai bine plasat pentru a ne conduce în următoarele alegeri generale. Am auzit răspunsul grupului meu parlamentar la această întrebare și accept acel răspuns cu demnitate”, a declarat el.

După anunțul făcut în fața reședinței oficiale din Downing Street, mai mulți parlamentari laburiști au declarat că se așteaptă la o tranziție rapidă la conducerea partidului, fără o competiție internă de amploare.

Andy Burnham este considerat principalul favorit pentru a-i succeda lui Starmer. Politicianul în vârstă de 56 de ani a primit rapid sprijin din interiorul Partidului Laburist, inclusiv din partea fostului ministru al sănătății Wes Streeting.

Potrivit calendarului anunțat de Starmer, nominalizările pentru funcția de lider se vor deschide pe 9 iulie și se vor închide la mijlocul lunii. Dacă va exista o competiție, noul lider ar urma să fie instalat până în septembrie. În cazul unei candidaturi fără opoziție, succesorul său ar putea prelua funcția încă din luna iulie.

În partea finală a discursului, Keir Starmer a vorbit despre familie și despre perioada care urmează după retragerea din funcție.

„Când voi părăsi cea mai importantă funcție din țară, voi petrece mai mult timp pentru cea mai importantă datorie: aceea de a fi cel mai bun soț pentru minunata mea soție, Vic, care a fost o stâncă alături de mine în momentele bune și rele, și de a fi cel mai bun tată pentru copiii mei frumoși, care sunt mândria și bucuria mea.”

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Starmer și-a petrecut weekendul împreună cu soția sa, Victoria, analizând opțiunile privind viitorul său politic, în contextul diminuării sprijinului din interiorul partidului.

Demisia lui Starmer deschide calea către cel de-al șaptelea prim-ministru britanic de la referendumul pentru Brexit din 2016. Presiunea asupra liderului laburist a crescut în ultimele luni, iar situația s-a amplificat după victoria obținută de Andy Burnham într-un scrutin parlamentar parțial. Rezultatul a alimentat convingerea unor parlamentari că acesta ar putea revigora partidul într-un moment în care formațiunea a pierdut susținere în sondaje.

Piețele financiare au reacționat pozitiv la perspectiva unei tranziții rapide, lira sterlină și obligațiunile guvernamentale britanice înregistrând creșteri după anunțurile privind susținerea de care beneficiază Burnham.

Chiar dacă este considerat favorit, Andy Burnham nu și-a prezentat încă în detaliu planurile privind politica externă, economia sau apărarea. Viitorul lider va prelua conducerea într-un context economic dificil, marcat de datorii ridicate, costuri mari de finanțare și nemulțumirea unei părți importante a electoratului. În plus, liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a cerut organizarea de alegeri generale anticipate.

„M-am săturat să tot aștept. Marea Britanie are nevoie de schimbare – o schimbare reală, nu de o altă figură politică uzată și expirată, împinsă în față de partidul unic”, a declarat Farage într-un comunicat.