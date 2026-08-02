Sebastian Burduja susține că România a ajuns dependentă de importuri și de condițiile meteorologice din cauza investițiilor amânate și a închiderii unor capacități de producție. Liberalul, fost ministru al Energiei în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, a criticat duminică deciziile luate de-a lungul anilor în sectorul energetic și a lansat atacuri la adresa USR și a Uniunii Europene.

Într-un videoclip și într-un mesaj publicat duminică dimineață, Sebastian Burduja a afirmat că actuala criză energetică nu este provocată doar de seceta extremă, ci și de deciziile adoptate în ultimele decenii. Fostul ministru a făcut referire la hidrocentralele blocate în instanță și la proiectele energetice care au fost abandonate sau întârziate de statul român.

Sebastian Burduja a criticat și politicile europene privind renunțarea la producția de energie pe bază de cărbune, prevăzută ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Când depinzi de alții și de vreme, depinzi de noroc (…). România nu trebuie să spună ”Da” la toate tâmpeniile de la Bruxelles”, spune Burduja, între altele, în videoclipul postat.

Fostul ministru a susținut că, în timpul discuțiilor purtate la Bruxelles, a refuzat închiderea unor grupuri energetice și a încercat să obțină amânarea termenelor asumate.

„Am refuzat orice închidere de grup în discuțiile de la Bruxelles. Am negociat să accepte amânarea închiderilor, tocmai pentru situații limită precum cea din aceste zile”, a mai scris Burduja.

Sebastian Burduja a afirmat că dependența României de importurile de energie și de condițiile meteorologice este rezultatul unor politici greșite aplicate de-a lungul anilor.

„România e în criză energetică, dar nu seceta extremă e de vină, ci deciziile proaste luate decenii la rând. Așa am ajuns dependenți de importuri și de vreme, adică de noroc. Iar norocul se termină uneori. Toți cei care am răspuns de energie de-a lungul anilor datorăm românilor explicații. Încep eu”, și-a început Burduja mesajul.

În aceeași intervenție, fostul ministru a prezentat mai multe decizii luate în perioada în care a condus Ministerul Energiei.

Sebastian Burduja a vorbit și despre capacitatea redusă de stocare a energiei din România. El a susținut că aceasta a crescut de 100 de ori în timpul mandatului său, fără să indice însă valorile de la începutul și de la finalul perioadei în care s-a aflat la conducerea ministerului.

România continuă să aibă un deficit important de capacitate de stocare în comparație cu Bulgaria.

În aceste condiții, energia electrică produsă în exces la orele prânzului este exportată la prețuri reduse către Bulgaria. Seara, când consumul crește, România ajunge să importe energie la prețuri mai ridicate.

Sebastian Burduja a ocupat funcția de ministru al Cercetării în Guvernul condus de Nicolae Ciucă, în perioada 2021-2023. Ulterior, între 2023 și 2025, a fost ministru al Energiei în primul Guvern Marcel Ciolacu.