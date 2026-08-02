Premierul Ungariei, Peter Magyar, a fost criticat de opoziție după ce a anunțat sâmbătă măsuri excepționale pentru reducerea consumului de energie, pe fondul nivelului scăzut al Dunării și al problemelor de la Centrala Nucleară Paks. Limitarea alimentării populației ar urma să fie luată în calcul doar în cazul unei penurii severe.

Centrala Nucleară Paks, care asigură aproximativ 40% din energia electrică a Ungariei, este afectată de scăderea nivelului Dunării. În acest context, Peter Magyar a vorbit despre posibilitatea introducerii unor restricții dacă sistemul energetic se va confrunta cu o situație critică. Declarațiile premierului au fost contestate de Piroska Szalai, parlamentară Fidesz, care a comparat măsurile cu cele aplicate în timpul regimurilor comuniste din Ungaria și România.

Reprezentanta Fidesz a afirmat că o asemenea abordare nu a mai fost întâlnită în Ungaria decât în timpul conducerii lui Mátyás Rákosi și, ulterior, în România condusă de Nicolae Ceaușescu.

„Péter Magyar a făcut o afirmație despre ultimii 16 ani care, în țara noastră, a mai fost întâlnită doar în perioada regimului Rákosi sau în România lui Ceaușescu”, a declarat Piroska Szalai pentru publicația Magyar Nemzet.

Parlamentara a explicat că, deși politica economică socialistă favoriza industria grea, restricționarea directă a consumului populației era considerată o măsură extremă încă de la sfârșitul anilor 1950.

„În acea perioadă, când rețeaua electrică învechită nu mai făcea față, energia electrică era redirecționată către marile unități industriale, în detrimentul populației. În acea perioadă, întreruperile locale de curent, fără avertisment, erau frecvente, iar puterea aparatelor electrice pe care populația le putea folosi, precum fierele de călcat și încălzitoarele, era, de asemenea, reglementată”, a explicat reprezentanta Fidesz.

Piroska Szalai a afirmat că abordarea s-a schimbat în perioada conducerii lui János Kádár. Atunci când era necesară reducerea consumului, măsurile vizau mai întâi fabricile și întreprinderile de stat, nu locuințele populației.

Parlamentara a amintit iernile din 1979 și 1987, când autoritățile obligau uzinele din industria grea să reducă producția sau să își mute activitatea în turele de noapte.

În anumite situații era limitat și iluminatul public, însă alimentarea apartamentelor trebuia protejată.

„Chiar și atunci, se dorea evitarea întunecării apartamentelor, iar această atitudine nu s-a schimbat nici măcar după schimbarea regimului”, a spus Piroska Szalai, adăugând că mențiunile făcute de Péter Magyar sâmbătă au avut loc ultima oară în Ungaria în perioada lui Mátyás Rákosi, până la mijlocul anilor 1950, și mai târziu în România lui Ceaușescu.

Peter Magyar a anunțat sâmbătă mai multe măsuri pentru gestionarea crizei energetice provocate de nivelul redus al Dunării și de situația Centralei Nucleare Paks.

În cazuri excepționale, Guvernul de la Budapesta ar putea decide întreruperea temporară a alimentării cu energie pentru anumiți consumatori. Premierul a spus că limitarea consumului populației va fi analizată numai ca ultimă soluție. Până atunci, acesta le-a cerut oamenilor să reducă utilizarea energiei electrice în orele de vârf.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Peter Magyar a anunțat și oprirea penultimei unități de producție de la Centrala Nucleară Paks. Potrivit mesajului publicat de premierul ungar pe Facebook, producția centralei urma să scadă la 240 de megawați. Duminică, unitatea ar urma să fie oprită complet pentru prima dată în ultimii 44 de ani.