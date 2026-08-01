Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj clar de sprijin pentru autoritățile de la Madrid și pentru premierul Pedro Sanchez, în contextul provocărilor generate de presiunea migrațională de la granița enclavei Ceuta. Oficialul român a subliniat că legătura dintre cele două națiuni este una puternică, consolidată de-a lungul timpului prin sprijin reciproc.

În intervenția sa, șeful Camerei Deputaților a reamintit că Spania a fost un alia de nădejde al țării noastre în momente decisive, inclusiv în demersurile legate de aderarea României la spațiul Schengen. În acest context tensionat la nivel european, Bucureștiul își reafirmă angajamentul de a fi alături de partenerii spanioli.

Sorin Grindeanu a transmis poziția oficială prin intermediul unei rețele de socializare, punctând importanța protejării granițelor comunitare și a unității europene:

„Spania a fost întotdeauna un prieten apropiat al României și ne-a fost alături atunci când a contat, inclusiv pe parcursul aderării noastre la spațiul Schengen. România știe ce valoare are solidaritatea. În prezent, în timp ce Spania se confruntă cu o presiune semnificativă la frontiera externă a UE din Ceuta, ne exprimăm solidaritatea față de poporul spaniol, față de premierul Sanchez Castejon și față de toți cei care depun eforturi pentru a proteja cetățenii și frontiera comună a Europei.

Protejarea frontierelor externe ale UE și întărirea solidarității europene trebuie să meargă întotdeauna mână în mână”, a fost mesajul postat pe rețeaua X de Sorin Grindeanu.

Situația din enclava Ceuta a readus în atenție provocările legate de migrația ilegală la granițele externe ale Uniunii Europene. Poziția exprimată de liderul Camerei Deputaților reflectă necesitatea unei abordări comune la nivel european, unde cooperarea și sprijinul între statele membre rămân piloni fundamentali pentru securitatea colectivă.