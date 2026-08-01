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Fitness în cimitir, la Viena. Localnicii se pot antrena printre morminte

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Fitness în cimitir, la Viena. Localnicii se pot antrena printre morminteFitness cimitir. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii Vienei pot face mișcare într-o zonă de fitness amenajată în cimitirul Meidling, unde echipamentele sportive au fost instalate în aer liber, printre copaci și morminte. Proiectul funcționează din luna iunie a anului trecut și a atras atât susținători, cât și critici din partea partidelor conservatoare. Potrivit Le Figaro, zona de fitness este disponibilă în cimitirul Meidling, unul dintre spațiile funerare din capitala Austriei.

Echipamente de fitness într-un cimitir de 130.000 de metri pătrați

Persoanele care ajung în cimitir se pot antrena folosind aparatele amplasate în aer liber, într-o zonă înconjurată de copaci.

Cimitirul Meidling are o suprafață de aproximativ 130.000 de metri pătrați și găzduiește peste 17.000 de morminte. Amenajarea nu a urmărit doar crearea unui spațiu pentru activități fizice. Proiectul include și măsuri pentru protejarea biodiversității.

În cimitir au fost plantați 140 de copaci, a fost instalat un stup destinat albinelor sălbatice și au fost amenajate spații pentru hamsterul european, specie aflată sub protecție.

Proiectul urmărește crearea unor „spații plăcute pentru oameni în natură”

Inițiativa îi aparține lui Ulli Sima, consilier municipal al orașului Viena.

Potrivit acesteia, amenajarea zonei de fitness urmărește realizarea unor „spații plăcute pentru oameni în natură”. În același timp, proiectul ar contribui la transformarea orașului într-un spațiu mai ecologic.

Costul total al amenajării s-a ridicat la aproximativ 35.000 de euro. Din această sumă, 11.110 euro au fost cheltuiți pentru trei aparate destinate mobilității și echilibrului, concepute în special pentru persoanele vârstnice.

Compania care administrează cimitirele din Viena susține proiectul. În contextul scăderii numărului de înmormântări, aceasta încearcă să găsească noi utilizări pentru spațiile disponibile în cimitire.

Fitness cimitir

Fitness cimitir. Sursă foto: captură video

Conservatorii critică amenajarea zonei sportive

Inițiativa a fost primită favorabil de o parte dintre locuitori, dar a provocat și reacții negative.

Partidele conservatoare consideră că un cimitir trebuie să rămână un loc destinat reculegerii și liniștii, nu activităților sportive.

„Oricine are ideea absurdă de a instala echipamente de fitness în mijlocul mormintelor și-a pierdut orice simț al respectului”, a transmis Lukas Brucker, membrul partidului conservator FPÖ.

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