Proiect inedit într-un oraș din România. Mii de morminte vor fi localizate prin GPS

Mii de morminte vor fi localizate prin GPS, după ce Primăria Brașov a început procedura de digitalizare a Cimitirului Șprenghi și a Cimitirului Municipal, două dintre cele mai mari cimitire din oraș. Aproximativ 41.000 de locuri de veci vor fi introduse într-un sistem informatic care va include localizarea GPS a fiecărui mormânt, iar investiția este estimată la peste 300.000 de lei cu TVA.

Administrația locală din Brașov a demarat proiectul de creare a unei platforme digitale pentru gestionarea informațiilor din Cimitirul Șprenghi și Cimitirul Municipal. Potrivit BizBrasov, contractul are o valoare maximă de 250.413 lei fără TVA, ceea ce ridică suma totală la aproximativ 303.000 de lei cu TVA inclus.

Investiția vizează implementarea unui sistem software care să centralizeze informațiile referitoare la locurile de veci, persoanele înhumate, concesionari, contractele existente și situația plăților.

Autoritățile locale susțin că actualele evidențe sunt dificil de administrat în lipsa unui sistem digital complet, motiv pentru care toate informațiile vor fi integrate într-o bază de date unică, conectată la o hartă digitală.

Compania care va obține contractul va avea obligația de a prelua, verifica și corela datele existente în evidențele administrației cimitirelor. Ulterior, informațiile vor fi introduse într-o bază de date geospațială, astfel încât fiecare loc de veci să fie identificat printr-o poziționare exactă pe hartă.

Practic, fiecare mormânt va avea o localizare clară în sistem, accesibilă prin coordonate GPS.

Prin noua platformă, identificarea locurilor de veci va deveni mai rapidă, inclusiv în zonele mai puțin cunoscute ale cimitirelor sau în situațiile în care familiile nu cunosc amplasarea exactă a mormântului.

Proiectul prevede și posibilitatea dezvoltării unor funcționalități suplimentare, inclusiv utilizarea codurilor QR pe monumentele funerare. Prin scanarea acestora, utilizatorii vor putea accesa informații despre persoanele înhumate și despre perioada de concesiune a locului de veci.

De asemenea, sistemul va permite dezvoltarea unor servicii electronice destinate publicului, prin intermediul cărora aparținătorii vor putea consulta online informații despre morminte și vor putea identifica amplasarea exactă a acestora.

Soluția este destinată inclusiv persoanelor care locuiesc în alte localități și celor care au nevoie să verifice situația unui loc de veci fără a se deplasa la administrația cimitirului.

Baza de date va cuprinde informații privind locurile de veci, persoanele înhumate, concesionarii, contractele de concesiune și plățile aflate în evidența administrației cimitirelor. Toate aceste date vor fi asociate cu harta digitală a celor două cimitire, astfel încât administrația să dispună de o imagine completă și actualizată a spațiilor gestionate.

„Acest sistem vine ca ajutor, pentru că vom avea o imagine digitală, completă, a întregului cimitir. De la morminte, cu fiecare poziționat exact unde este, înregistrat pe fiecare mormânt, cine este înhumat acolo, perioada de concesiune, plățile. La fel și pentru aparținători. Le va fi foarte ușor”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, pentru Observator.

Potrivit documentației, proiectul trebuie finalizat în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului de începere. În această perioadă vor fi realizate preluarea datelor, verificarea informațiilor și integrarea lor în aplicația de administrare. Cimitirul Șprenghi și Cimitirul Municipal sunt cele două obiective incluse în această etapă a procesului de digitalizare.