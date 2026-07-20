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Atac cibernetic asupra Direcției Fiscale Brașov. Serviciile online au fost oprite temporar

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Atac cibernetic asupra Direcției Fiscale Brașov. Serviciile online au fost oprite temporarHackeri / Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Serverul care găzduiește site-ul Direcției Fiscale Brașov a fost atacat cibernetic cu un program malware de tip troian. Primăria Brașov a anunțat că sistemul a fost deconectat temporar pentru limitarea efectelor, iar contribuabilii nu își pot verifica situația fiscală și nu pot efectua plăți online.

Atac cibernetic asupra Direcției Fiscale Brașov

Site-ul Direcției Fiscale Brașov a devenit indisponibil luni, după ce serverul instituției a fost ținta unui atac cibernetic. Autoritățile locale au decis deconectarea temporară a serverului, pentru a proteja infrastructura informatică și pentru a împiedica extinderea efectelor produse de programul malware.

În aceste condiții, contribuabilii nu pot intra pe site, nu își pot consulta situația fiscală și nu pot efectua plăți sau alte operațiuni online.

„În această dimineață, serverul care găzduiește site-ul Direcției Fiscale a fost ținta unui atac cibernetic malware de tip troian. Pentru a limita efectele incidentului și a proteja infrastructura informatică, serverul a fost deconectat temporar, motiv pentru care site-ul Direcției Fiscale nu poate fi accesat în acest moment„.

Primăria Brașov

Primăria Brașov. Sursă foto: captură

Specialiștii verifică modul în care s-a produs atacul

Reprezentanții administrației locale au anunțat că măsura deconectării a fost luată pentru limitarea efectelor incidentului și protejarea sistemelor informatice.

Echipele tehnice încearcă să stabilească sursa și cauzele atacului, dar și să remedieze problemele provocate, astfel încât serviciile digitale să poată fi reluate în siguranță.

„ Se lucrează la identificarea cauzelor și la remedierea situației, astfel încât serviciile să fie repuse în funcțiune în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță”, a spus purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Brașov, Sorin Toarcea.

Un alt atac cibernetic a afectat sistemele ANCPI

Incidentul de la Brașov apare la doar câteva zile după ce aplicațiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară au devenit nefuncționale pentru aproape trei zile.

Instituția a anunțat inițial că se confruntă cu o problemă tehnică, iar ulterior a recunoscut public că sistemele sale au fost afectate de un atac cibernetic.

Adresele de e-mail ale agenției nu pot fi accesate, iar aplicația e-Terra, folosită pentru operațiunile de cadastru și carte funciară, este indisponibilă pentru cetățeni, notari, avocați și cadastriști.

Între timp, datele sunt scoase la vânzare.

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