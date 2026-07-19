Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a transmis noi informații despre atacul cibernetic care a afectat sistemele informatice ale instituției. În prezent, serviciile rămân indisponibile, ceea ce înseamnă că extrasele de carte funciară și celelalte servicii de cadastru nu pot fi eliberate până la finalizarea procesului de restaurare și securizare a infrastructurii IT.

Potrivit ANCPI, infrastructura informatică se află într-un amplu proces de reinstalare și consolidare.

„În prezent, infrastructura informatică a ANCPI se află într-un amplu proces de reinstalare și consolidare. Echipele tehnice ale instituției, împreună cu specialiști în securitate cibernetică, desfășoară activități de restaurare, verificare și întărire a măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să fie reluate în condiții de maximă siguranță”, a transmis instituția.

Reprezentanții agenției au precizat că reluarea funcționării aplicațiilor și serviciilor informatice se va face etapizat, după verificarea și securizarea fiecărei componente a sistemului.

Instituția a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora nu ar fi existat copii de siguranță ale bazelor de date.

„Contrar unor informații apărute în spațiul public, la momentul producerii incidentului, ANCPI dispunea de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță (backup), măsură care asigură redundanța și posibilitatea restaurării datelor în cazul unor incidente de securitate cibernetică”, a precizat agenția.

Investigațiile sunt în desfășurare

ANCPI a arătat că anchetele tehnice și penale privind atacul cibernetic continuă și că, în acest moment, nu pot fi comunicate concluzii oficiale privind amploarea incidentului sau eventualele consecințe asupra datelor.

„În ceea ce privește securitatea datelor, investigațiile tehnice și penale sunt în desfășurare. În acest moment, nu pot fi comunicate concluzii oficiale cu privire la aspectele care fac obiectul cercetărilor”, a transmis instituția.

Totodată, agenția a atras atenția că informațiile apărute în spațiul public despre presupusele efecte ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și pot crea confuzie.

ANCPI a explicat că, în cazul unui atac cibernetic, prioritatea este eliminarea vulnerabilităților și protejarea integrității datelor, motiv pentru care sistemele afectate au fost izolate înainte de reluarea activității.

„Reluarea funcționării aplicațiilor și serviciilor informatice se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată, securizată și validată din punct de vedere al securității cibernetice”, a precizat instituția.

Până la finalizarea acestui proces, serviciile ANCPI, inclusiv eliberarea extraselor de carte funciară și a documentelor de cadastru, rămân indisponibile. Instituția a anunțat că va informa publicul în legătură cu evoluția situației și le recomandă cetățenilor să urmărească exclusiv comunicările oficiale.