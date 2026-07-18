Blocajul de la Cadastru pune în pericol tranzacțiile cu TVA de 9%. Atacul cibernetic care a afectat marți, 14 iulie, sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a oprit de patru zile tranzacțiile imobiliare, iar cumpărătorii care trebuie să încheie până la 31 iulie contractele pentru locuințe cu TVA de 9% sunt cei mai expuși.

Brokerul Alexandru Apostol a declarat pentru Gândul că lipsa extraselor de carte funciară împiedică semnarea actelor și intabularea ipotecilor. Incidentul de securitate cibernetică a dus la indisponibilitatea sistemului ANCPI, iar certificatele și extrasele de carte funciară nu mai pot fi eliberate. În aceste condiții, agenții imobiliari, brokerii, notarii și clienții lor așteaptă reluarea activității pentru a putea finaliza operațiunile începute.

Alexandru Apostol, managing partner în cadrul SVN Credit, a declarat că efectele blocajului s-au resimțit imediat în piață. Notarii au nevoie de extrasul de carte funciară la semnarea contractelor, iar în cazul achizițiilor realizate prin credit, banca trebuie să înscrie dreptul de ipotecă asupra proprietății.

„Efectul a fost unul imediat: aproape toate tranzacțiile au fost puse în așteptare, până la remedierea sistemelor ANCPI. Pe de o parte, notarii solicită un extras de carte funciară în momentul semnării unei tranzacții iar, dacă vorbim de tranzacții realizate prin credit, banca finanțatoare intabulează dreptul de ipotecă asupra noii proprietăți”, a declarat Alexandru Apostol, managing partner la SVN Credit, o agenție de brokeraj, care a subliniat că această situație continuă de câteva zile.

În lipsa documentelor furnizate prin sistemul ANCPI, contractele nu pot fi semnate, iar operațiunile bancare legate de ipoteci nu pot fi încheiate.

Cea mai mare îngrijorare există în rândul persoanelor care cumpără locuințe noi cu TVA redus de 9%. Aceste tranzacții trebuie finalizate până la 31 iulie, iar fiecare zi în care platformele ANCPI rămân nefuncționale reduce timpul disponibil pentru încheierea actelor.

„S-a creat însă o stare de îngrijorare și frustrare, mai ales în rândul cumpărătorilor de locuințe cu TVA 9%, care trebuie să închidă tranzacțiile până la 31 iulie”, a declarat Alexandru Apostol.

Blocajul intervine într-o perioadă în care numeroși dezvoltatori pregătesc livrarea unor proprietăți pentru care se aplică aceeași cotă redusă de TVA. Operațiunile cadastrale necesare pentru aceste locuințe se suprapun astfel cu perioada în care sistemele nu pot fi accesate.

„Spre exemplu, în această perioadă asistăm și la un vârf de livrări, mulți dezvoltatori dorind de asemenea să livreze în timp util proprietăți purtătoare de TVA 9%, și toate aceste operațiuni cadastrale se suprapun, într-o perioadă în care sistemele sunt indisponibile. Situația nu este încă una gravă dar are toate premisele, în cazul unor noi prelungiri, să devină foarte gravă!”, a mai afirmat brokerul.

Alexandru Apostol a spus că problema poate căpăta o amploare mult mai mare dacă indisponibilitatea sistemelor se prelungește.

În acest context, brokerul consideră că autoritățile ar trebui să prelungească termenul până la care pot fi încheiate tranzacțiile pentru locuințe cu TVA de 9%.

„Autoritățile ar trebui să aibă în vedere prelungirea termenului până la care pot fi încheiate tranzacțiile cu locuințe noi purtătoare de TVA 9%.”, a afirmat acesta.

O asemenea măsură ar putea oferi cumpărătorilor și dezvoltatorilor timpul necesar pentru recuperarea zilelor pierdute în perioada în care sistemele ANCPI nu au funcționat. La acest moment, agenția nu a comunicat o dată exactă pentru reluarea activității.

Instituția comunicase inițial că aplicația e-Terra și celelalte servicii informatice vor rămâne indisponibile până la finalul săptămânii. Ulterior, ANCPI a anunțat că perioada se va prelungi, fără să ofere un nou termen pentru restabilirea sistemelor.

„Reprezentanții ANCPI au comunicat inițial că sistemul informatic și aplicația e-Terra vor fi indisponibile până la finalul acestei săptămâni însă astăzi au anunțat că acest termen se va prelungi, fără să avanseze un nou termen. Dacă situația ar fi durat doar până la finalul acestei săptămâni, ar fi putut fi recuperată această perioadă de blocaj, însă orice prelungire ridică semne de întrebare privind capacitatea de închidere în timp util a tuturor acestor tranzacții”, mai spune expertul.

Prelungirea blocajului pune sub semnul întrebării posibilitatea finalizării tuturor operațiunilor până la termenul-limită.

Sistemul național de cadastru și carte funciară a devenit nefuncțional după atacul cibernetic din 14 iulie. ANCPI a prezentat inițial problema drept un „incident tehnic major”. Ulterior, instituția a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria sa.

Agenția a anunțat că informațiile administrate sunt în siguranță și că nu au fost compromise, iar instituțiile competente investighează cazul. Potrivit documentării realizate de Gândul, atacul ar fi fost comis de un hacker cunoscut pentru comercializarea datelor obținute ilegal la nivel internațional.

Informațiile atribuite sistemelor ANCPI ar fi fost scoase la vânzare, iar persoana care le-a publicat a transmis și un mesaj odată cu apariția acestora.