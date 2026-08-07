Locuitorii din județul Călărași achită cele mai mari tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare dintre operatorii regionali din România, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). La polul opus se află județul Timiș, unde costurile sunt cele mai reduse. Situația reflectă tarifele aprobate și aflate în vigoare la data de 1 august 2026.

Clasamentul ANRSC arată că operatorul regional din Călărași aplică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare-epurare dintre cei 47 de operatori analizați.

Consumatorii plătesc 12,47 lei/mc pentru apa potabilă și 10,76 lei/mc pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de 23,23 lei/mc, fără TVA.

În topul județelor cu cele mai mari tarife urmează:

Vaslui – 21,49 lei/mc (12,32 lei pentru apă și 9,17 lei pentru canalizare);

Iași – 21,17 lei/mc (10,64 lei pentru apă și 10,53 lei pentru canalizare);

Neamț – 20,72 lei/mc;

Galați – 20,46 lei/mc.

La celălalt capăt al clasamentului se află operatorul regional din județul Timiș, unde tariful cumulat ajunge la 11,36 lei/mc. Acesta este format din 4,76 lei/mc pentru apa potabilă și 6,60 lei/mc pentru serviciul de canalizare.

Printre operatorii care practică cele mai mici tarife se mai regăsesc:

Bihor – 12,21 lei/mc;

Hunedoara (Orăștie) – 13,02 lei/mc;

Harghita (Miercurea Ciuc) – 13,43 lei/mc;

Sibiu – 13,70 lei/mc.

Statisticile publicate de ANRSC evidențiază un decalaj de 11,87 lei/mc între cel mai mare și cel mai mic tarif practicat în România.

Astfel, serviciile de alimentare cu apă și canalizare sunt de peste două ori mai scumpe în Călărași decât în aria deservită de operatorul regional din Timiș.

Nivelul tarifelor diferă de la un operator la altul în funcție de investițiile realizate, costurile de operare, sursele de finanțare și deciziile de tarifare aprobate de ANRSC.

Lista centralizată de ANRSC include 47 de operatori regionali și cuprinde prețurile pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, precum și tarifele pentru serviciile de canalizare și epurare.

Toate valorile sunt exprimate fără TVA și reflectă prețurile și tarifele aprobate, aflate în vigoare la data de 1 august 2026.