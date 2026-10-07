Legume de sezon cu feta. O rețetă simplă, sățioasă și ușor de făcut

Toamna este perioada perfectă pentru preparatele la cuptor, mai ales atunci când vrei ceva gustos fără să petreci prea mult timp în bucătărie. O tavă cu legume de sezon și feta este una dintre cele mai simple variante: ingredientele se taie, se condimentează și se lasă la cuptor până când se rumenesc.

Dovleacul și cartoful dulce capătă o aromă ușor dulce după coacere, în timp ce ceapa roșie și ardeiul echilibrează preparatul. La final, brânza feta aduce gustul sărat și textura cremoasă de care este nevoie pentru ca o simplă tavă cu legume să devină o masă în sine. Preparatul poate fi servit ca fel principal vegetarian, dar și ca garnitură lângă carne, dacă vrei o masă mai consistentă.

Pentru aproximativ patru porții ai nevoie de:

500 g dovleac plăcintar;

2 cartofi dulci medii;

1 ceapă roșie mare;

1 ardei roșu;

1 ardei galben;

150-200 g brânză feta;

3 linguri de ulei de măsline;

1 linguriță de oregano uscat;

1/2 linguriță de cimbru;

1/2 linguriță de boia dulce;

sare;

piper;

opțional, câteva semințe de dovleac sau nuci.

Cantitățile pot fi adaptate fără probleme în funcție de ce ai deja în frigider. Important este ca bucățile de dovleac și cartof dulce să fie aproximativ egale, astfel încât să se gătească în același timp.

Combinația dintre legume coapte și feta este folosită în numeroase preparate de sezon. De exemplu, publicația britanică delicious. propune, într-o rețetă de toamnă, asocierea dovleacului copt cu feta și alte ingrediente sărate, o combinație care echilibrează foarte bine gustul dulce al dovleacului.

Cuptorul se încălzește la 200 de grade Celsius. Dovleacul se curăță de coajă și semințe, apoi se taie în cuburi potrivite. Procedezi la fel cu cei doi cartofi dulci.

Ceapa roșie se curăță și se taie în sferturi sau felii mai groase. Ardeii se spală, se îndepărtează semințele și se taie în bucăți mari. Toate legumele se pun într-o tavă încăpătoare. Este important să nu fie îngrămădite excesiv, deoarece se vor găti mai bine și se vor rumeni dacă au suficient spațiu.

Adaugă uleiul de măsline, oregano, cimbrul, boiaua, puțin piper și sare. Nu exagera însă cu sarea, deoarece feta este deja destul de sărată. Amestecă totul direct în tavă, astfel încât condimentele și uleiul să acopere cât mai uniform ingredientele.

Tava se introduce în cuptorul încins pentru aproximativ 30-35 de minute. După aproximativ 20 de minute, legumele pot fi întoarse ușor cu o spatulă. Astfel, se vor rumeni mai uniform și nu se vor lipi de tavă.

Sunt gata atunci când cartoful dulce și dovleacul pot fi străpunse ușor cu furculița, iar marginile au început să se caramelizeze.

În ultimele 7-10 minute de coacere se adaugă brânza feta, ruptă în bucăți mai mari. Nu este nevoie să fie mărunțită foarte tare. Bucățile mai mari își păstrează mai bine textura și se rumenesc ușor la suprafață. Dacă vrei puțină textură crocantă, poți adăuga în ultimele minute și o mână de semințe de dovleac sau câteva nuci tocate.

Tava cu legume de toamnă și feta poate fi mâncată imediat după ce este scoasă din cuptor, fără să mai fie nevoie de alt preparat. Pentru o variantă vegetariană mai consistentă, poți adăuga năut din conservă. Acesta se scurge bine și se pune în tavă alături de celelalte ingrediente.

Dacă preferi carne, preparatul merge foarte bine lângă piept sau pulpe de pui, curcan ori chiar cârnați rumeniți.

O altă variantă este să servești legumele cu un sos simplu din iaurt grecesc, usturoi și puțină zeamă de lămâie. Gustul proaspăt și ușor acrișor al sosului completează foarte bine dovleacul și cartoful dulce.

Un alt avantaj este că preparatul nu trebuie consumat neapărat imediat. Legumele coapte pot fi păstrate la frigider într-un recipient închis și încălzite a doua zi.

Pot fi transformate rapid și într-un prânz pentru serviciu. Pui legumele într-o caserolă, mai adaugi puțină feta, năut sau pui și obții o masă completă fără să mai gătești din nou.

Este una dintre acele rețete în care mare parte din treabă este făcută de cuptor, iar ingredientele pot fi schimbate în funcție de ce ai la îndemână. Tocmai de aceea, tava cu legume de toamnă și feta este potrivită mai ales pentru zilele în care vrei o mâncare caldă și sățioasă, dar fără prea multă muncă.