Pulpe de pui cu usturoi și ierburi proaspete. Rețeta cu care nu dai greș

Pulpele de pui cu usturoi și ierburi proaspete. Rețeta cu care nu dai greș
Din cuprinsul articolului

Pulpele de pui sunt printre cele mai îndrăgite preparate din bucătăria românească, iar atunci când sunt gătite cu usturoi și ierburi proaspete, aroma lor devine inconfundabilă. Rețeta, care este ușor de pregătit, are un gust intens, potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru o cină specială.

Ingrediente necesare pentru rețetă

  • 6 pulpe de pui dezosate și fără piele (aproximativ 700 g)
  • 1/2 linguriță sare
  • 1/4 linguriță piper
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 10 căței de usturoi, curățați și tăiați în jumătăți
  • 1 cană supă de pui
  • 1 linguriță rozmarin proaspăt tocat sau 1/4 linguriță rozmarin uscat, zdrobit
  • 1/2 linguriță cimbru proaspăt tocat sau 1/8 linguriță cimbru uscat

Cum se prepară rețeta de pulpe de pui cu usturoi

Pulpele de pui se condimentează cu sare și piper, apoi se pun la rumenit într-o tigaie încălzită cu ulei de măsline. Se lasă câteva minute pe fiecare parte, până capătă o culoare aurie. Se adaugă cățeii de usturoi tăiați și se lasă să se gătească puțin timp, astfel încât aroma să fie eliberată. Peste carne se toarnă supa de pui, apoi se presară rozmarinul și cimbrul.

Tigaie

Tigaie

Tigaia se acoperă și se lasă la foc mic aproximativ 20 de minute, până când carnea devine fragedă. Preparatul se servește cald, alături de legume, cartofi sau o garnitură simplă de orez.

Sfaturi pentru rețetă

Usturoiul este un ingredient apreciat, care oferă aromă și savoare multor preparate. Pentru ca mâncărurile să își păstreze gustul plăcut și să nu devină amare, este esențial să fie gătit corect. Iată câteva sfaturi esențiale:

  • Când călești usturoiul, folosește ulei sau unt. Ține cont că untul se arde mai repede decât uleiul
  • Nu găti la o temperatură prea ridicată. Gătește la foc mediu
  • Amestecă usturoiul constant pe parcursul gătitului, ca să nu se ardă
  • Dacă pregătești și alte ingrediente care au nevoie de mai mult timp, precum ceapa, adaugă usturoiul mai târziu.

