Perioadele de post nu înseamnă renunțarea la deserturi. Un chec de post cu nuci poate fi alegerea ideală pentru cei care își doresc un preparat dulce, pufos și ușor de făcut. Rețeta nu conține ingrediente de origine animală, însă rezultatul este un desert aromat, perfect pentru a fi servit alături de o ceașcă de cafea sau de ceai.

Ingredientele necesare sunt următoarele:

500 g făină;

300 g zahăr;

2 linguri praf de copt;

1 linguriță bicarbonat de sodiu;

1 fiolă esență de rom;

10 linguri ulei de floarea-soarelui;

1 cană și jumătate de apă;

1 cană nuci mărunțite;

zahăr pudră pentru decor.

Pentru început, într-un bol încăpător se adaugă zahărul, uleiul, apa și esența de rom. Ingredientele se amestecă bine până când zahărul începe să se dizolve, iar compoziția devine omogenă.

Ulterior, amestecul de făină, praf de copt și bicarbonat se adaugă treptat peste ingredientele lichide, amestecând constant pentru a obține o textură uniformă.

După ce compoziția este uniformă, se adaugă nucile mărunțite și se amestecă ușor, astfel încât acestea să fie distribuite în mod egal în aluat. Pentru un plus de aromă, pot fi folosite și alte tipuri de nuci sau semințe, în funcție de preferințe.

Forma de chec se unge cu puțin ulei și se tapetează cu făină. Aluatul se toarnă în tavă și se nivelează la suprafață. Checul se coace în cuptorul preîncălzit până când capătă o culoare aurie și trece testul scobitorii. După coacere, se scoate din formă și se lasă să se răcească complet.

La final, desertul se pudrează cu zahăr și poate fi servit simplu sau alături de fructe proaspete.