Social

Cum se prepară plachia de pește ca la mânăstire. Gustul autentic care cucerește orice mesean

Comentează știrea
Cum se prepară plachia de pește ca la mânăstire. Gustul autentic care cucerește orice meseanRețetă de plachie de pește. Se prepară foarte ușor. Sursa foto Youtube
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Plachia de pește este unul dintre cele mai apreciate preparate din bucătăria tradițională românească. Originară din zonele piscicole cu tradiție, dar iubită în întreaga țară, această rețetă îmbină gustul fraged al cărnii de pește cu un sos bogat și aromat din legume proaspete. Fie că este pregătită pentru o masă de duminică în familie sau pentru zilele cu dezlegare la pește, plachia rămâne o alegere excelentă.

Cum se prepară plachia de pește ca la mânăstire. Gustul autentic care cucerește orice mesean

Reușita acestei mâncăruri depinde în mare măsură de prospețimea ingredientelor. Pentru o plachie clasică, se folosește de regulă pește de apă dulce, cum ar fi crapul, somnul sau carasul, însă rețeta funcționează la fel de bine și cu specii marine precum codul sau șalăul.

Ai nevoie de aproximativ un kilogram de pește curățat și porționat, patru cepe mari, doi ardei grași sau capia, o conservă de roșii tocate sau roșii proaspete bine coapte, patru căței de usturoi, o jumătate de pahar de vin alb sec, ulei, foi de dafin, sare, piper măcinat și boabe, precum și pătrunjel proaspăt pentru decor.

plachie de pește

Rețetă de plachie de pește. Se prepară foarte ușor. Sursa foto Youtube

Modul de preparare pas cu pas

Primul pas constă în pregătirea peștelui. Bucățile se spală bine, se șterg cu un șervet absorbant și se condimentează cu sare și piper. Se lasă deoparte câteva minute pentru a absorbi aromele.

Între timp, se pregătește baza de legume, care reprezintă secretul gustului intensiv. Într-o tigaie încăpătoare, se încinge puțin ulei și se adaugă ceapa tăiată peștești și ardeii tăiați fâșii subțiri. Legumele se călesc la foc domol până când devin moi și translucide, fără a le rumenit exagerat. Se adaugă roșiile tocate, foile de dafin și piperul boabe, lăsând compoziția să fiarbă timp de zece minute până când sosul începe să se lege.

Coacerea la cuptor și trucuri pentru o aromă unică

După ce sosul este gata, se toarnă într-o tavă încăpătoare sau într-un vas din sticlă termorezistentă. Deasupra stratului de legume se așază frumos bucățile de pește. Se adaugă usturoiul feliat fin și se toarnă vinul alb, care va frăgezi carnea și va echilibra dulcecea cepei.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru aproximativ treizeci sau patruzeci de minute. Plachia este gata atunci când sosul a scăzut frumos, iar peștele este bine pătruns.

Mâncarea se servește fierbinte, presărată generos cu pătrunjel verde tocat mărunt, alături de o mămăligă caldă și un ardei iute.

Stiri calde

16:01 - AI le ușurează munca angajaților, dar de ce nu primesc mai multe zile libere. Răspunsul unui șef de la Meta

15:52 - BMW oferă indemnizații de până la sute de mii de euro. Taxele pot schimba semnificativ suma încasată

15:42 - Vacanța postată pe rețelele sociale poate lăsa casa fără „secrete”. Ce informații ajung la hoți și infractorii cibern...

15:33 - „Da”-ul care a emoționat sala. Povestea unei cununii civile la Clejani

15:21 - Surprize în dragoste pentru trei zodii chinezești. Astrologii spun că pot apărea întâlniri importante

15:13 - Piromanul din Iuliu Maniu. Un bărbat din București a fost reținut după trei incendii

HAI România!

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Proiecte speciale