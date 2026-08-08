Plachia de pește este unul dintre cele mai apreciate preparate din bucătăria tradițională românească. Originară din zonele piscicole cu tradiție, dar iubită în întreaga țară, această rețetă îmbină gustul fraged al cărnii de pește cu un sos bogat și aromat din legume proaspete. Fie că este pregătită pentru o masă de duminică în familie sau pentru zilele cu dezlegare la pește, plachia rămâne o alegere excelentă.

Reușita acestei mâncăruri depinde în mare măsură de prospețimea ingredientelor. Pentru o plachie clasică, se folosește de regulă pește de apă dulce, cum ar fi crapul, somnul sau carasul, însă rețeta funcționează la fel de bine și cu specii marine precum codul sau șalăul.

Ai nevoie de aproximativ un kilogram de pește curățat și porționat, patru cepe mari, doi ardei grași sau capia, o conservă de roșii tocate sau roșii proaspete bine coapte, patru căței de usturoi, o jumătate de pahar de vin alb sec, ulei, foi de dafin, sare, piper măcinat și boabe, precum și pătrunjel proaspăt pentru decor.

Primul pas constă în pregătirea peștelui. Bucățile se spală bine, se șterg cu un șervet absorbant și se condimentează cu sare și piper. Se lasă deoparte câteva minute pentru a absorbi aromele.

Între timp, se pregătește baza de legume, care reprezintă secretul gustului intensiv. Într-o tigaie încăpătoare, se încinge puțin ulei și se adaugă ceapa tăiată peștești și ardeii tăiați fâșii subțiri. Legumele se călesc la foc domol până când devin moi și translucide, fără a le rumenit exagerat. Se adaugă roșiile tocate, foile de dafin și piperul boabe, lăsând compoziția să fiarbă timp de zece minute până când sosul începe să se lege.

După ce sosul este gata, se toarnă într-o tavă încăpătoare sau într-un vas din sticlă termorezistentă. Deasupra stratului de legume se așază frumos bucățile de pește. Se adaugă usturoiul feliat fin și se toarnă vinul alb, care va frăgezi carnea și va echilibra dulcecea cepei.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru aproximativ treizeci sau patruzeci de minute. Plachia este gata atunci când sosul a scăzut frumos, iar peștele este bine pătruns.

Mâncarea se servește fierbinte, presărată generos cu pătrunjel verde tocat mărunt, alături de o mămăligă caldă și un ardei iute.