Cea mai simplă rețetă de lava cake. Desertul perfect, gata în doar opt minute

Un lava cake cu exterior pufos și inimă de ciocolată lichidă poate fi pregătit acasă fără să pornești cuptorul. Varianta la airfryer este simplă, are nevoie de doar câteva ingrediente, iar timpul de coacere este de aproximativ opt minute. Secretul stă tocmai în timpul scurt de preparare termică, astfel încât mijlocul prăjiturii să rămână moale și cremos.

Lava cake este unul dintre acele deserturi care par complicate atunci când sunt aduse la masă într-un restaurant. La prima vedere seamănă cu o prăjitură obișnuită de ciocolată, însă adevărata surpriză apare atunci când este tăiată: din interior începe să curgă ciocolata caldă.

Prepararea acasă este însă mult mai simplă decât pare. Mai mult, dacă ai un airfryer, nu trebuie să încălzești întregul cuptor pentru câteva porții de desert. Prăjiturelele sunt coapte individual, în forme mici, iar timpul petrecut în aparat este foarte scurt.

Pentru această rețetă sunt recomandate formele individuale termorezistente, cunoscute și sub denumirea de ramekin. Acestea trebuie să poată fi introduse în cuptor sau airfryer.

Pentru aproximativ patru porții ai nevoie de:

110-115 grame de ciocolată neagră sau semidulce;

85 de grame de unt;

2 ouă;

aproximativ 45 de grame de zahăr fin;

12-15 grame de făină;

1/4 linguriță de praf de copt;

1/2 linguriță de extract de vanilie;

un praf de sare;

puțin unt pentru ungerea formelor.

Pentru servire poți folosi zahăr pudră, înghețată de vanilie, fructe de pădure, căpșuni sau fulgi de ciocolată. Acestea sunt însă complet opționale.

Este de preferat să alegi o ciocolată de bună calitate, deoarece aroma ei va domina întregul desert. O ciocolată cu aproximativ 60-70% cacao oferă un gust intens fără ca lava cake să devină exagerat de dulce.

Primul pas este topirea ciocolatei împreună cu untul. Pune cele două ingrediente într-un bol care poate fi folosit în cuptorul cu microunde și încălzește-le în reprize de aproximativ 20-30 de secunde. Amestecă după fiecare repriză. Este important ca ciocolata să se topească treptat și să nu se ardă. La final trebuie să obții o cremă lucioasă și omogenă.

Într-un alt bol, bate cele două ouă împreună cu zahărul până când compoziția devine ușor spumoasă și zahărul începe să se dizolve.

Adaugă apoi amestecul de ciocolată și unt și omogenizează.

La final se pun făina, praful de copt, extractul de vanilie și un praf mic de sare. Amestecă doar atât cât este necesar pentru ca ingredientele să se combine. Nu este nevoie să mixezi excesiv compoziția.

Unge formele cu puțin unt, inclusiv pe margini. Acest pas este important dacă vrei să scoți lava cake din vas și să îl răstorni pe farfurie după coacere.

Împarte compoziția între forme, fără să le umpli complet. Este suficient să ajungă la aproximativ trei sferturi din capacitatea lor. Preîncălzește airfryerul la aproximativ 190 de grade Celsius, apoi așază formele în coș. Lasă lava cake la copt aproximativ opt minute.

Potrivit rețetei publicate de Love and Other Spices, aceste prăjituri pot fi preparate în airfryer la aproximativ 190 de grade, timpul recomandat fiind de circa 7 minute pentru un centru foarte fluid și până la 9 minute dacă se dorește o consistență ceva mai fermă.

Prin urmare, opt minute reprezintă un punct bun de plecare pentru un lava cake cu margini coapte și interior lichid.

Cea mai frecventă greșeală atunci când pregătești lava cake este să îl lași prea mult la copt. Prăjitura nu trebuie să arate complet coaptă în momentul în care este scoasă din airfryer. Marginile trebuie să fie ferme, iar partea de sus să fie formată, însă centrul trebuie să rămână moale.

Dacă prelungești prea mult timpul de coacere, desertul va fi în continuare gustos, însă vei obține mai degrabă o prăjitură de ciocolată decât un lava cake cu interior curgător.

Trebuie ținut cont și de faptul că airfryerele nu funcționează toate identic. Puterea aparatului, dimensiunea formelor și cantitatea de compoziție pot modifica timpul necesar cu unul sau două minute.

La prima încercare, poți verifica desertul după șapte minute. Dacă marginile sunt încă foarte moi, mai lasă-l aproximativ un minut.

După ce ai oprit airfryerul, scoate cu grijă formele, deoarece vor fi foarte fierbinți.

Lasă desertul să stea aproximativ unul-două minute. Treci apoi lama unui cuțit subțire în jurul marginii prăjiturii.

Așază farfuria deasupra formei și întoarce rapid. Dacă vasul a fost uns bine înainte de coacere, lava cake ar trebui să se desprindă fără probleme.

Nu trebuie însă neapărat să îl răstorni. Desertul poate fi servit și direct din vas, mai ales dacă vrei să reduci riscul ca mijlocul foarte moale să se rupă înainte de servire.

Varianta clasică este lava cake cald alături de o cupă de înghețată de vanilie. Contrastul dintre prăjitura fierbinte și înghețata rece face desertul și mai spectaculos. Poți adăuga și câteva fructe de pădure, zmeură sau căpșuni, mai ales dacă vrei să echilibrezi gustul intens de ciocolată.

O variantă și mai simplă este să presari puțin zahăr pudră deasupra imediat înainte de servire.

Indiferent de topping, lava cake trebuie mâncat cât este încă fierbinte. Pe măsură ce se răcește, ciocolata din interior începe să se întărească și se pierde tocmai efectul care a făcut acest desert celebru.

Cu doar câteva ingrediente și aproximativ opt minute petrecute în airfryer, lava cake poate deveni una dintre cele mai rapide variante de desert pregătit acasă, inclusiv atunci când vrei ceva dulce fără să pornești cuptorul.