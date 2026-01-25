Cele mai rapide și savuroase rețete la air-fryer: de la mic dejun la desert

În ultimii ani, friteuza cu aer cald s-a transformat într-un ajutor de încredere pentru multe gospodine. Fie că este folosită pentru un mic dejun consistent sau o cină rapidă, airfryer-ul permite prepararea unor mese savuroase în doar câteva minute. Iată câteva rețete simple și delicioase pe care le poți realiza cu ajutorul acestui aparat.

O rețetă simplă și delicioasă sunt cartofii copți la air-fryer. Se gătesc la 200°C timp de 45 de minute, se scobește miezul și se amestecă apoi cu bacon, brânză sau salată de varză. Pentru a obține coaja crocantă și miezul cremos, aceștia pot fi lăsați cinci minute în plus la cuptor .

Ouă cu arome mexicane pentru micul dejun

Pentru un mic dejun rapid și gustos, peste 3 ouă se adaugă cu brânză, coriandru, măsline negre, roșii cherry, jalapeños murați și ceapă roșie. Compoziția se toarnă în forme de silicon pentru brioșe și se gătește la 175°C timp de 12 minute.

Bananele se taie în jumătăți sau felii, se ung cu unt sau ulei ghee, apoi se presară cu zahăr brun, scorțișoară și un praf de nucșoară. Se gătesc la 185°C timp de 3–5 minute pe fiecare parte și se servesc calde, eventual cu înghețată.

Mini cheesecake-uri

Biscuiții graham zdrobiți se amestecă cu unt și zahăr pentru crustă. Umplutura se prepară din cremă de brânză, iaurt, extract de vanilie, ou, zahăr și coajă de lămâie. Mini cheesecake-urile se coc la 175°C timp de 8–10 minute, apoi se răcesc o oră la frigider și se servesc cu fructe sau cu gem.

Carnea se pui se taie cuburi și se marinează cu sos de soia, usturoi, ghimbir și puțină miere timp de 20 de minute. Se gătește la 200°C timp de 12–15 minute, până devine crocant la exterior și fraged în interior. Se poate servi cu orez sau legume rumenite în tigaie.