Cartofii copți cu zeamă de varză, deliciul preferat al călugărilor. Secretul crustei crocante

În zilele de miercuri și vineri, credincioșii ortodocși din România, precum și călugării din mănăstiri, țin post și își dedică mai mult timp rugăciunii. În aceste zile, mesele sunt simple, fără carne și produse de origine animală, iar cartofii și orezul se află pe lista ingredientelor folosite în preparate.

Cartofii copți cu coajă devin moi în interior și rumeniți la exterior, iar gustul lor este unul incredibil de bun. Aceștia pot fi asezonați cu puțină margarină sau unt vegetal, presărați cu sare, piper și rozmarin, pentru un plus de aromă.

Ingrediente (pentru 4 porții):

4-6 cartofi mari

2 linguri margarină sau unt vegetal (opțional)

Sare după gust

Piper proaspăt măcinat

Rozmarin proaspăt sau uscat (opțional)

Zeamă de varză murată pentru servit

Spală bine cartofii, dar nu îi curăța de coajă. Înțeapă-i cu o furculiță pe toată suprafața, pentru a permite aburului să iasă în timpul coacerii. Așază cartofii într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau direct pe grătarul cuptorului.

În funcție de preferințe, aceștia pot fi unși cu puțină margarină sau unt vegetal. După acest pas, presară deasupra piper și rozmarin. Coace cartofii în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de aproximativ 45-60 de minute, până devin moi în interior și coaja se rumenește.

Scoate cartofii din cuptor și lasă-i să se răcească timp de câteva minute. Servește-i calzi, stropiți cu ulei de măsline sau cu o linguriță de unt vegetal.

Alături de cartofii copți, zeama de varză murată aduce un contrast perfect: ușor sărată și răcoritoare, aceasta echilibrează gustul bogat al cartofilor și stimulează apetitul.

Această combinație, tradițională în bucătăria românească, este nu doar delicioasă, ci și sănătoasă, deoarece zeama de varză conține vitamine și probiotice benefice pentru digestie. Cartofii copți cu zeamă de varză pot fi serviți ca masă principală în zilele de post, dar sunt excelenți și ca garnitură pentru alte preparate.