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Scovergi din Austria. Rețeta tradițională a turtelor crocante

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Scovergi din Austria. Rețeta tradițională a turtelor crocanteScovergi / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Scovergile crețe cunoscute sub numele de Heiligengeistkrapfen sunt printre cele mai vechi preparate tradiționale în regiunile alpine ale Austriei. Aceste turte crocante, realizate dintr-un aluat simplu și prăjite în baie de ulei, continuă să fie preparate în zone precum Salzburg, Tirol și Steiermark.

Rețeta este apreciată pentru textura sa extrem de crocantă și pentru simbolistica religioasă. Faldurile specifice ale acestor scovergi reprezintă, potrivit tradiției locale, cele șapte virtuți creștine: Înțelepciunea, Rațiunea, Înțelegerea, Sfatul, Tăria, Cunoașterea și Evlavia.

Un desert cu tradiție în regiunile alpine

Heiligengeistkrapfen, tradus aproximativ prin „turtele Sfântului Duh”, este un preparat transmis din generație în generație în comunitățile alpine austriece.

Deși aspectul lor poate aminti de minciunelele românești, aceste scovergi se disting prin forma ondulată și dimensiunile mai mari.

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Aluatul este preparat din ingrediente simple: făină, gălbenușuri, smântână dulce pentru frișcă, coajă de lămâie, zahăr vanilat și o cantitate mică de rom sau alt alcool aromat.

Acesta din urmă contribuie la formarea bulelor caracteristice care apar la suprafața produsului în timpul prăjirii.

Ingrediente pentru șase scovergi mari

Pentru prepararea a șase turte crocante sunt necesare:

  • 250 g făină;
  • 125 ml smântână dulce pentru frișcă cu minimum 30% grăsime;
  • 5 gălbenușuri;
  • un praf de sare;
  • un plic de zahăr vanilat Bourbon;
  • coaja rasă de la jumătate de lămâie;
  • 1 ml rom, cognac, rachiu de fructe sau pălincă.
Ingrediente

Ingrediente. Sursa foto: Emilia/ Pixabay

Pentru prăjire sunt necesari aproximativ 600 ml de ulei de floarea-soarelui, iar pentru servire se folosește zahăr pudră vanilat.

De ce sunt atât de crocante

Secretul acestor scovergi constă în compoziția aluatului și în procesul de prăjire. Alcoolul adăugat în aluat se evaporă rapid la temperaturi ridicate, favorizând apariția bulelor de aer care oferă textura ușoară și crocantă.

Același principiu este folosit și la prepararea minciunelelor, cunoscute în diferite regiuni ale României sub denumirile de cirighele, ciurigăi, uscățele sau fundițe.

Un preparat păstrat de sărbătoarea Rusaliilor

Deși rețeta are origini austriece, asemănările cu deserturile tradiționale românești o fac ușor de apreciat și în România. Turtele austriece rămân însă strâns legate de sărbătoarea Rusaliilor și de tradițiile comunităților alpine care le pregătesc de secole.

Preparatul demonstrează modul în care gastronomia și simbolurile religioase s-au împletit în cultura populară europeană, transformând o rețetă simplă într-un element reprezentativ al unei sărbători importante.

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