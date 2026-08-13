Atunci când cauți o rețetă simplă, reconfortantă și plină de savoare, ciorba de cartofi cu tăiței este alegerea ideală. Acest preparat tradițional românesc reușește să aducă laolaltă ingrediente accesibile și arome autentice, fiind perfect pentru mesele de familie din orice anotimp. Este genul de mâncare caldă care hrănește nu doar trupul, ci și sufletul.

Pentru a obține o ciorbă delicioasă, ingredientele trebuie să fie proaspete și bine alese. Ai nevoie de câțiva cartofi mari, potriviți pentru fiert, o ceapă medie, un morcov, o rădăcină mică de țelină și un ardei gras pentru o culoare frumoasă.

De asemenea, tăițeii pot fi cumpărați sau pregătiți rapid în casă din ou și făină. Pentru acrit, poți folosi borș tradițional, zeamă de varză sau suc de lămâie, iar verdețurile proaspete precum leușteanul și pătrunjelul sunt absolut esențiale la final.

Apreciată pentru simplitatea ei, această rețetă se pregătește în doar câțiva pași rapizi. Începe prin curățarea și tocarea măruntă a legumelor. Călește ușor ceapa, morcovul ras și țelina într-o lingură de ulei, pentru a elibera toate aromele și pentru a da o culoare aurie și plăcută zeamă.

Adaugă apoi apa sau o supă clară de legume și lasă totul să dea în clocot. Pune cartofii tăiați în cuburi potrivite și lasă-i să fiarbă la foc mediu până când încep să se înmoaie. În acel moment, adaugă tăițeii și borșul dat în prealabil într-un clocot separat. Tăițeii se vor găti foarte repede, în doar câteva minute, așa că este important să supraveghezi oala pentru ca aceștia să nu se sfărâme.

Unul dintre marile secrete ale acestei ciorbe constă în verdețurile adăugate chiar la sfârșit, după ce ai oprit focul. Leușteanul proaspăt tocat oferă nota specifică ciorbelor românești, dând un parfum deosebit întregului preparat.

Dacă îți dorești o variantă mai bogată, poți drege ciorba la final cu un gălbenuș de ou amestecat cu smântână fermentată. O altă opțiune excelentă este adăugarea unor bucățele de afumătură în momentul în care pui legumele la fiert, dând astfel preparatului o notă rustică și intensă.

Servită caldă, alături de un ardei iute și o felie de pâine proaspătă cu coajă rumenă, ciorba de cartofi cu tăiței rămâne un adevărat elixir de sănătate și un răsfăț culinar accesibil oricui.