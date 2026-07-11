Rețeta verii care cucerește internetul. Cartofi noi zdrobiți cu sos de iaurt și feta

Rețeta verii care cucerește internetul. Cartofii noi sunt printre cele mai apreciate ingrediente ale sezonului, iar combinația dintre exteriorul crocant și un sos rece, cremos, transformă acest preparat într-o alegere perfectă pentru zilele călduroase. Rețeta de cartofi noi zdrobiți cu sos de iaurt și feta se prepară ușor, nu necesită ingrediente complicate și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură.

Textura cartofilor rumeniți se completează perfect cu prospețimea sosului pe bază de iaurt grecesc, brânză feta și mărar, rezultând un preparat potrivit pentru orice masă de vară.

Pentru cartofi:

1 kilogram de cartofi noi

2-3 linguri de ulei de măsline

sare

piper

o linguriță de boia dulce sau afumată

usturoi granulat (opțional)

Pentru sos:

200 g iaurt grecesc

100 g brânză feta

un cățel de usturoi

zeama de la jumătate de lămâie

o legătură de mărar proaspăt

piper după gust

Rețeta verii care cucerește internetul. Spală foarte bine cartofii și fierbe-i în coajă până când devin fragezi. După ce s-au scurs de apă, lasă-i câteva minute să se răcească.

Așază cartofii într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și presează fiecare cartof cu fundul unui pahar sau cu o spatulă, fără să îl sfărâmi complet.

Stropește-i cu ulei de măsline și asezonează-i cu sare, piper, boia și usturoi granulat, dacă alegi să îl folosești. Coace-i în cuptorul preîncălzit la 220 de grade Celsius timp de 30-40 de minute sau gătește-i în airfryer la 200 de grade timp de aproximativ 20-25 de minute, până când capătă o crustă aurie și crocantă, potrivit BBC.

Între timp, pregătește sosul. Amestecă iaurtul grecesc cu brânza feta sfărâmată, usturoiul zdrobit, zeama de lămâie, mărarul tocat fin și puțin piper. Omogenizează ingredientele până obții un sos cremos.

Rețeta verii care cucerește internetul. Întinde sosul pe fundul unei farfurii și așază deasupra cartofii fierbinți sau servește sosul separat, pentru ca fiecare să își adauge cantitatea dorită.

Preparatul poate fi completat cu ceapă verde tocată, fulgi de chili, parmezan ras sau câteva roșii cherry. Cartofii noi zdrobiți cu sos de iaurt și feta se potrivesc foarte bine alături de pui la grătar, pește sau o salată de sezon.

Simpli, aromați și cu o textură irezistibilă, acești cartofi sunt una dintre cele mai apreciate rețete ale verii și pot fi pregătiți în mai puțin de o oră.