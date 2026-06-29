În perioadele caniculare, când temperaturile depășesc 35 de grade, un mic dejun ușor poate fi cea mai bună alegere. Iaurtul se numără printre alimentele ideale pentru sezonul cald, fiind răcoritor, hrănitor și ușor de combinat cu fructe, cereale sau semințe. Iată câteva variante perfecte pentru zilele în care nu vrei să petreci timp în fața aragazului.

Ingrediente:

250 g iaurt grecesc

100 g afine, zmeură și căpșuni

4 linguri granola

o linguriță miere

câteva frunze de mentă

Pune iaurtul într-un bol, adaugă fructele, granola și mierea, apoi decorează cu frunze de mentă. Se servește imediat.

Ingrediente:

250 g iaurt natural

2 piersici coapte

3 linguri fulgi de ovăz

o lingură semințe de chia

o linguriță miere

Taie piersicile cuburi și așază ingredientele în straturi într-un pahar: iaurt, ovăz, fructe și semințe de chia. Repetă până umpli paharul.

Ingrediente:

200 g iaurt

o banană congelată

o mână de mango

o lingură fulgi de cocos

semințe de dovleac

felii de kiwi

Mixează iaurtul cu banana și mango până obții o cremă densă. Toarnă într-un bol și decorează cu kiwi, fulgi de cocos și semințe.

Iaurt cu pepene galben și nuci

Ingrediente:

250 g iaurt natural

200 g pepene galben

două linguri nuci mărunțite

o linguriță semințe de in

scorțișoară, după gust

Taie pepenele cuburi și amestecă-l cu iaurtul. Presară nucile, semințele și puțină scorțișoară.

Ingrediente:

200 g iaurt

3 linguri semințe de chia

150 g căpșuni

o linguriță miere

câteva frunze de mentă

Amestecă iaurtul cu semințele de chia și lasă compoziția la frigider cel puțin două ore sau peste noapte. Înainte de servire, adaugă căpșunile tăiate și mierea.

În zilele caniculare, un mic dejun ușor și răcoritor poate face diferența. Preparatele pe bază de iaurt sunt hrănitoare, se pregătesc în doar câteva minute și pot fi puse într-o caserolă sau într-un borcan cu capac, fiind ușor de transportat la birou sau oriunde ai nevoie de o gustare delicioasă.