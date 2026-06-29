Iaurtul, ingredientul perfect pentru un mic dejun de vară. Cinci rețete rapide
- Mădălina Sfrijan
- 29 iunie 2026, 09:11
În perioadele caniculare, când temperaturile depășesc 35 de grade, un mic dejun ușor poate fi cea mai bună alegere. Iaurtul se numără printre alimentele ideale pentru sezonul cald, fiind răcoritor, hrănitor și ușor de combinat cu fructe, cereale sau semințe. Iată câteva variante perfecte pentru zilele în care nu vrei să petreci timp în fața aragazului.
Idei de mic dejun pentru zilele caniculare. Iaurt grecesc cu fructe de pădure și granola
Ingrediente:
- 250 g iaurt grecesc
- 100 g afine, zmeură și căpșuni
- 4 linguri granola
- o linguriță miere
- câteva frunze de mentă
Pune iaurtul într-un bol, adaugă fructele, granola și mierea, apoi decorează cu frunze de mentă. Se servește imediat.
Parfait cu iaurt, piersici și ovăz
Ingrediente:
- 250 g iaurt natural
- 2 piersici coapte
- 3 linguri fulgi de ovăz
- o lingură semințe de chia
- o linguriță miere
Taie piersicile cuburi și așază ingredientele în straturi într-un pahar: iaurt, ovăz, fructe și semințe de chia. Repetă până umpli paharul.
Smoothie bowl cu iaurt și banană
Ingrediente:
- 200 g iaurt
- o banană congelată
- o mână de mango
- o lingură fulgi de cocos
- semințe de dovleac
- felii de kiwi
Mixează iaurtul cu banana și mango până obții o cremă densă. Toarnă într-un bol și decorează cu kiwi, fulgi de cocos și semințe.
Iaurt cu pepene galben și nuci
Ingrediente:
- 250 g iaurt natural
- 200 g pepene galben
- două linguri nuci mărunțite
- o linguriță semințe de in
- scorțișoară, după gust
Taie pepenele cuburi și amestecă-l cu iaurtul. Presară nucile, semințele și puțină scorțișoară.
Budincă de chia cu iaurt și căpșuni
Ingrediente:
- 200 g iaurt
- 3 linguri semințe de chia
- 150 g căpșuni
- o linguriță miere
- câteva frunze de mentă
Amestecă iaurtul cu semințele de chia și lasă compoziția la frigider cel puțin două ore sau peste noapte. Înainte de servire, adaugă căpșunile tăiate și mierea.
În zilele caniculare, un mic dejun ușor și răcoritor poate face diferența. Preparatele pe bază de iaurt sunt hrănitoare, se pregătesc în doar câteva minute și pot fi puse într-o caserolă sau într-un borcan cu capac, fiind ușor de transportat la birou sau oriunde ai nevoie de o gustare delicioasă.