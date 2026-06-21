Trei deserturi fără coacere, perfecte pentru un weekend cu temperaturi ridicate
- Mădălina Sfrijan
- 21 iunie 2026, 09:01
Când termometrele arată peste 30 de grade Celsius, puțini își doresc să pornească aragazul sau cuptorul. Din fericire, există numeroase deserturi răcoritoare care pot fi pregătite rapid, fără coacere, și care aduc un plus de prospețime în zilele toride de weekend. Iată trei rețete simple, cu ingrediente accesibile și un mod de preparare ușor de urmat.
Cheesecake la pahar cu fructe de pădure
Ingrediente (pentru 4 porții)
- 200 g biscuiți digestivi
- 80 g unt topit
- 250 g cremă de brânză
- 200 ml frișcă lichidă
- 3 linguri zahăr pudră
- 1 linguriță extract de vanilie
- 200 g fructe de pădure proaspete sau congelate
- 2 linguri miere
Biscuiții se mărunțesc fin și se amestecă apoi cu untul topit până se obține o compoziție omogenă. Amestecul se distribuie pe fundul paharelor și se presează ușor.
Separat, frișca se bate până capătă consistență, apoi se încorporează crema de brânză, zahărul pudră și extractul de vanilie. Crema obținută se așază peste stratul de biscuiți.
Fructele de pădure se amestecă după acest pas cu mierea și se distribuie deasupra cremei. Paharele se lasă la frigider cel puțin două ore înainte de servire.
Tort rapid cu biscuiți și cremă de ciocolată
O rețetă clasică, apreciată de întreaga familie și gata fără niciun minut petrecut în fața cuptorului.
Ingrediente
- 400 g biscuiți simpli
- 500 ml lapte
- 2 plicuri budincă de ciocolată
- 4 linguri zahăr
- 100 g ciocolată neagră rasă
- 200 ml frișcă lichidă
Mod de preparare
Budinca se prepară conform instrucțiunilor de pe ambalaj, folosind laptele și zahărul. După ce se răcește, se încorporează jumătate din cantitatea de ciocolată rasă.
Într-o formă dreptunghiulară se așază un strat de biscuiți, urmat de un strat de cremă. Operațiunea se repetă până la epuizarea ingredientelor, ultimul strat fiind de cremă.
Frișca se bate și se întinde deasupra tortului. Se presară restul de ciocolată rasă și se lasă la rece minimum patru ore, pentru ca biscuiții să se înmoaie și aromele să se combine.
Mousse de iaurt cu piersici și mentă
Un desert ușor, cu puține calorii, potrivit pentru cei care preferă preparatele răcoritoare și fructate.
Ingrediente (pentru 4 porții)
- 400 g iaurt grecesc
- 3 piersici coapte
- 2 linguri miere
- sucul de la o jumătate de lămâie
- câteva frunze de mentă proaspătă
- 100 ml frișcă lichidă
Mod de preparare
Piersicile se spală, se curăță de sâmburi și se taie cuburi. Jumătate din cantitate se pasează împreună cu mierea și sucul de lămâie.
Frișca se bate ușor și se amestecă apoi cu iaurtul grecesc. Se adaugă piureul de piersici și se omogenizează.
Mousse-ul se întinde în cupe, iar deasupra se adaugă cuburile de piersici rămase și frunzele de mentă tocate fin. Desertul se păstrează la frigider aproximativ o oră înainte de servire.