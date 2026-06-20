Weekendul aduce temperaturi ridicate și mult soare, iar una dintre cele mai simple metode de a ne răcori este o porție generoasă de înghețată preparată acasă. Fie că preferați gustul intens al ciocolatei, prospețimea căpșunilor sau aroma clasică de vanilie, aceste rețete sunt ușor de pregătit și ideale pentru zilele toride de vară.

Ingrediente:

500 ml smântână pentru frișcă

200 g ciocolată neagră

200 ml lapte

100 g zahăr

2 linguri cacao

Mod de preparare

Ciocolata se topește la bain-marie împreună cu laptele. Se adaugă zahărul și cacao, amestecând până la omogenizare. După răcire, compoziția se încorporează în smântâna bătută ușor. Amestecul se pune într-un recipient și se lasă la congelator timp de 4-5 ore, amestecând la fiecare oră pentru a obține o textură cremoasă.

Ingrediente

500 g căpșuni proaspete

300 ml smântână pentru frișcă

150 g zahăr

sucul de la o jumătate de lămâie

Căpșunile se spală și se pasează împreună cu zahărul și sucul de lămâie. Piureul obținut se amestecă cu smântâna bătută ușor.

Compoziția se transferă într-un recipient și se lasă la congelator timp de aproximativ 5 ore. Pentru o consistență fină, se recomandă amestecarea de câteva ori pe durata congelării.

Ingrediente:

500 ml lapte

250 ml smântână pentru frișcă

4 gălbenușuri

120 g zahăr

o păstaie de vanilie sau o linguriță extract de vanilie

Laptele se încălzește împreună cu vanilia. Separat, gălbenușurile se mixează cu zahărul până devin cremoase. Se toarnă treptat laptele cald peste gălbenușuri, apoi amestecul se pune din nou pe foc mic și se gătește până se îngroașă ușor. După răcire, se adaugă smântâna pentru frișcă, iar compoziția se lasă la congelator timp de 5-6 ore, amestecând periodic.