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Trei rețete de înghețată pentru toate gusturile. Deliciile care îți vor face weekendul mai răcoros

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Trei rețete de înghețată pentru toate gusturile. Deliciile care îți vor face weekendul mai răcorosÎnghetata, dulcele preferat al verii. sursa: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Weekendul aduce temperaturi ridicate și mult soare, iar una dintre cele mai simple metode de a ne răcori este o porție generoasă de înghețată preparată acasă. Fie că preferați gustul intens al ciocolatei, prospețimea căpșunilor sau aroma clasică de vanilie, aceste rețete sunt ușor de pregătit și ideale pentru zilele toride de vară.

Înghețată de ciocolată, pentru iubitorii gusturilor intense

Ingrediente:

  • 500 ml smântână pentru frișcă
  • 200 g ciocolată neagră
  • 200 ml lapte
  • 100 g zahăr
  • 2 linguri cacao

Mod de preparare

Ciocolata se topește la bain-marie împreună cu laptele. Se adaugă zahărul și cacao, amestecând până la omogenizare. După răcire, compoziția se încorporează în smântâna bătută ușor. Amestecul se pune într-un recipient și se lasă la congelator timp de 4-5 ore, amestecând la fiecare oră pentru a obține o textură cremoasă.

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Înghețată de căpșuni, răcoritoare și parfumată

Ingrediente

  • 500 g căpșuni proaspete
  • 300 ml smântână pentru frișcă
  • 150 g zahăr
  • sucul de la o jumătate de lămâie

Căpșunile se spală și se pasează împreună cu zahărul și sucul de lămâie. Piureul obținut se amestecă cu smântâna bătută ușor.

Compoziția se transferă într-un recipient și se lasă la congelator timp de aproximativ 5 ore. Pentru o consistență fină, se recomandă amestecarea de câteva ori pe durata congelării.

Căpșuni

Căpșuni. Sursa foto: Pixabay

Înghețată de vanilie, un desert clasic pentru întreaga familie

Ingrediente:

  • 500 ml lapte
  • 250 ml smântână pentru frișcă
  • 4 gălbenușuri
  • 120 g zahăr
  • o păstaie de vanilie sau o linguriță extract de vanilie

Laptele se încălzește împreună cu vanilia. Separat, gălbenușurile se mixează cu zahărul până devin cremoase. Se toarnă treptat laptele cald peste gălbenușuri, apoi amestecul se pune din nou pe foc mic și se gătește până se îngroașă ușor. După răcire, se adaugă smântâna pentru frișcă, iar compoziția se lasă la congelator timp de 5-6 ore, amestecând periodic.

înghețată

Înghețată. Sursa foto: AI

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