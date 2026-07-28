Pandișpanul cu vișine rămâne unul dintre cele mai populare și îndrăgite deserturi ale verii. Simplu de preparat, aromat și extrem de aerat, acest desert trezește amintiri plăcute și reușește de fiecare dată să aducă zâmbetul pe buze. Cu doar câteva ingrediente de bază, pe care le ai deja în bucătărie, poți obține o prăjitură spectaculoasă, perfectă pentru momentele în care vrei ceva dulce și rapid.

Pentru a pregăti această rețetă clasică, ai nevoie de ingrediente accesibile și la îndemâna oricui. Vei folosi șase ouă proaspete, șase linguri de zahăr, șase linguri de făină, trei linguri de ulei, un praf de sare și puțină esență de vanilie sau zahăr vanilat. Componenta vedetă este reprezentată de aproximativ trei sute de grame de vișine proaspete sau decongelate, din care ai îndepărtat sâmburii și pe care le-ai lăsat bine la scurs.

Secretul unui pandișpan cu adevărat aerat constă în separarea corectă a ouălor și în modul de batere a albușurilor. Începe prin a separa gălbenușurile de albușuri. Bate albușurile spumă tare cu un praf de sare, adăugând treptat zahărul până când obții o spumă lucioasă și fermă, similară cu cea pentru bezea.

Separat, amestecă gălbenușurile cu uleiul și esența de vanilie, apoi toarnă această compoziție peste spuma de albușuri. Amestecă ușor, cu mișcări lente de jos în sus, folosind o spatulă. Adaugă făina cernută treptat, integrând-o tot cu mișcări ușoare pentru a păstra aerul în aluat.

Multe gospodine se confruntă cu problema fructelor care se scufundă complet în aluat în timpul coacerii. Pentru a evita acest lucru, trece vișinele bine scurse de suc printr-o lingură de făină sau amidon înainte de a le pune în tavă.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, apoi așază vișinele uniform deasupra aluatului. Făina le va ajuta să rămână distribuite frumos pe întreaga suprafață a prăjiturii.

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius și introdu tava pentru aproximativ 25 sau 30 de minute. Pandișpanul este gata când capătă o culoare aurie și trece testul cu scobitoarea. După ce s-a răcit complet, presară puțin zahăr pudră deasupra și taie prăjitura în bucăți potrivite. Este desertul ideal pentru o după-amiază liniștită alături de cei dragi.