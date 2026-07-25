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Dulceața de pepene galben, desertul aromat al verii. Ingredientul care aduce un plus de gust în fiecare borcan

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Dulceața de pepene galben, desertul aromat al verii. Ingredientul care aduce un plus de gust în fiecare borcandulceață. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Vara este anotimpul în care pepenele galben se găsește din belșug, iar aroma sa poate fi păstrată pentru lunile reci printr-o rețetă simplă de dulceață. Preparată din cuburi de pepene, aromată cu vanilie și suc de lămâie, această dulceață poate fi servită la micul dejun, alături de clătite, brânzeturi sau prăjituri.

Rețetă de dulceață de pepene: Ingredientele sunt ușor de găsit în această perioadă

Pentru un rezultat reușit, este recomandat să fie ales un pepene bine copt, dar suficient de ferm, astfel încât cuburile să își păstreze forma în timpul fierberii.

Pentru aproximativ patru borcane mici aveți nevoie de:

  • 1,5 kg miez de pepene galben, tăiat în cubulețe
  • 800 g zahăr
  • sucul de la o lămâie
  • coaja rasă de la o jumătate de lămâie (opțional, doar partea galbenă)
  • 1 păstaie de vanilie
  • 100 ml apă

Pepenele se lasă la macerat

Puneți cuburile de pepene într-un vas încăpător și presărați zahărul peste ele. Acoperiți vasul și lăsați-l la frigider timp de 6-8 ore sau peste noapte. În acest interval, pepenele va lăsa suficient suc, iar aroma fructului va deveni mai intensă.

Turnați conținutul vasului într-o cratiță cu fund gros și adăugați apa. Despicați păstaia de vanilie pe lung și răzuiți semințele, apoi puneți atât semințele, cât și păstaia în cratiță.

pepene

Pepene. Sursa foto: AI

Fierbeți amestecul la foc mic, îndepărtând spuma care se formează la suprafață. După aproximativ 30-40 de minute, adăugați sucul de lămâie și, dacă doriți un plus de aromă, coaja rasă de lămâie.

Continuați fierberea încă 15-20 de minute, până când siropul se leagă, iar cuburile de pepene devin ușor translucide, păstrându-și însă forma.

Borcanele se închid cât dulceața este fierbinte

Scoateți păstaia de vanilie și turnați dulceața fierbinte în borcane sterilizate. Închideți-le imediat cu capace curate și întoarceți-le cu capacul în jos pentru câteva minute, apoi lăsați-le să se răcească lent, acoperite cu un prosop.

Depozitată într-un loc răcoros și ferit de lumină, dulceața își poate păstra aroma timp de mai multe luni.

Dulceața de pepene galben este potrivită pentru micul dejun, întinsă pe pâine prăjită sau alături de unt. De asemenea, poate fi folosită ca umplutură pentru clătite și prăjituri, în iaurt, peste înghețată sau în combinație cu brânzeturi maturate.

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