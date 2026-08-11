În ultimele zile ale Postului Sfintei Marii, gospodinele pot pregăti deserturi simple și gustoase, fără ingrediente de origine animală. Găluștele cu prune sunt o alegere potrivită pentru această perioadă și pot fi făcute cu ingrediente la îndemâna oricui.

Pentru aproximativ 12-14 găluște sunt necesare:

1 kg de cartofi

250-300 g de făină

2 linguri de griș

1 praf de sare

1 lingură de ulei

12-14 prune proaspete, bine coapte

2-3 linguri de zahăr

1 linguriță de scorțișoară, opțional

150 g de pesmet

3-4 linguri de ulei

3 linguri de zahăr

1 linguriță de scorțișoară

Cartofii se spală bine și se fierb în coajă, în apă cu puțină sare. După ce s-au înmuiat, se scurg, se lasă puțin la răcorit și se curăță.

Cartofii se zdrobesc cât sunt încă ușor calzi, apoi se lasă să se răcească. Este important ca aceștia să nu fie transformați într-un piure foarte moale, deoarece aluatul ar putea necesita prea multă făină.

Peste cartofi se adaugă grișul, sarea și uleiul. Se încorporează treptat făina și se frământă până când se obține un aluat moale, omogen și ușor de modelat.

Cantitatea de făină poate varia în funcție de câtă apă au cartofii. Aluatul nu trebuie să fie foarte tare, pentru ca găluștele să rămână fragede după fierbere.

Prunele se spală, se taie și se scot sâmburii. În locul sâmburelui se poate pune puțin zahăr și, pentru un plus de aromă, un praf de scorțișoară. Dacă prunele sunt foarte dulci, cantitatea de zahăr poate fi redusă.

Aluatul se împarte în bucăți egale. Fiecare bucată se aplatizează în palmă, iar în mijloc se pune câte o prună.

Marginile aluatului se aduc peste fruct și se lipesc bine. Gălușca se modelează apoi între palme până când capătă o formă rotundă.

Este important ca aluatul să acopere complet pruna, pentru ca fructul să nu iasă în timpul fierberii.

Se pune o oală mare cu apă și puțină sare la fiert. Când apa începe să clocotească, găluștele se introduc cu grijă. Acestea se lasă la fiert până când se ridică la suprafață. După ce s-au ridicat, mai pot fi lăsate aproximativ 2-3 minute, apoi se scot cu o spumieră.

Într-o tigaie se încălzește uleiul, apoi se adaugă pesmetul. Acesta se rumenește la foc mic, amestecând constant pentru a nu se arde. După ce pesmetul capătă o nuanță aurie, tigaia se ia de pe foc. Se adaugă zahărul și scorțișoara și se amestecă bine.

Găluștele fierbinți se pun direct în tigaia cu pesmet și se rostogolesc ușor până când sunt acoperite uniform. Se servesc calde sau după ce s-au răcorit puțin. Pentru un gust mai intens, peste găluște se poate presăra puțin zahăr pudră și scorțișoară.